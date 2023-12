Imputación en caso de Michel Dayana, debate sobre cannabis y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Harold Echeverry será imputado por feminicidio en el caso de Michel Dayana

Harold Echeverry, el presunto feminicida de Michel Dayana González, será presentado ante un juez de control de garantías de Cali (Valle del Cauca) para legalizar su captura y, posteriormente, la Fiscalía le imputará cargos. Este hombre fue capturado este lunes por la Policía y el CTI de la Fiscalía, en el barrio la Porfía de Villavicencio.

Según el reporte de la Policía, Michel Dayana desapareció el pasado 7 de diciembre cuando salió a la tienda del barrio a comprar “unos elementos de mercado que el papá le ordenó y en su retorno a la residencia, al parecer, fue ingresada a este taller mediante modalidad de engaño”, explicó el coronel José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. La niña fue encontrada desmembrada en el mismo taller donde trabajaba Echeverry.

🔴 Se destapan las cartas en la negociación del salario mínimo

Hasta ahora, en la mesa de concertación, el Gobierno y los representantes de empresarios y trabajadores han recibido los insumos macroeconómicos claves para definir el incremento del salario mínimo en 2024 (datos como el PIB, la inflación y la productividad). Este martes se espera que los sindicatos que conforman el Comando Nacional Unitario pongan sobre la mesa su propuesta. Los empresarios, quienes se reunieron con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, una vez se levantó la sesión del lunes, también harían lo propio en la sesión de hoy.

El viernes 15 de diciembre vence el primer plazo para definir el incremento, en caso de que para esa fecha todavía no se haya tomado una decisión, se citarán sesiones extra máximo hasta el 30 de diciembre. Si para ese día no se ha llegado a un acuerdo, el Gobierno tendrá que expedir el alza por decreto.

🔴 La plenaria del Senado comienza con el debate de regulación de cannabis

Este martes el primer punto en el orden del día en la plenaria del Senado es el segundo debate del proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 49 de la Constitución Política y, así, regular la producción, venta y comercialización del cannabis de uso adulto. Su ponente, la congresista del Pacto Histórico María José Pizarro, aseguró que si el proyecto no es debatido y votado en la plenaria de este martes, es posible que el resto de la semana no se cumpla el quórum para votar el proyecto.

🔴 Retoma la discusión del proyecto para que la educación sea un derecho fundamental

Luego de que se levantara la sesión durante el primer debate de la reforma a la ley estatutaria de educación, hoy está citada la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para retomar la discusión. Durante la sesión pasada se logró aprobar casi todo el proyecto (33 artículos de 40), pero por falta de acuerdos entre los congresistas ponentes tuvo que ser levantado el debate y aplazada su aprobación. Se espera que hoy se aprueben sin mayor dificultad los 7 artículos restantes, pues la ley debe pasar a segundo debate y ser aprobada para ir al tercero antes de que finalice la semana.

🔴 Última jornada de la fase de grupos de la Champions League

La última jornada de la Liga de Campeones concreta entre este martes y el miércoles las posiciones definitivas de los clasificados en la fase de grupos y las cuatro vacantes que aún quedan por cubrir para completar el cartel de los octavos de final que suspiran por alcanzar el París Saint Germain y también el Manchester United.

🔴 Corte Constitucional reconoce que el Estado fracasó en la protección de líderes

En una decisión histórica, la Corte Constitucional declaró otro Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el país: la situación que enfrentan líderes y defensores de derechos humanos. En palabras sencillas, este fallo significa que son tan graves las amenazas, los asesinatos y otro tipo de violencia en su contra, que Colombia está frente a una violación masiva de derechos humanos y el Estado debe volcar todos sus esfuerzos para protegerlos.

El caso que resolvió la Corte agrupó 20 tutelas en las que líderes y lideresas sociales de toda Colombia le pedían al alto tribunal que interviniera para que el Estado frene la matanza. La decisión de la Corte Constitucional señala que se declara el ECI “debido a la falta de concordancia entre la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos, por un lado, y la capacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos”.

🔴 La defensa de Petro pidió archivar denuncias en su contra

”Cuantas páginas, tinta y energía han volcado contra mí, para esto” dijo Gustavo Petro luego de la diligencia de ratificación de denuncias en su contra por presunta financiación irregular de la campaña presidencial, que tuvo lugar este lunes en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. De acuerdo con su equipo de defensa, “sin excepción, todos los denunciantes afirmaron que no les constaba nada de manera directa y concreta, salvo lo que habían oído en medios periodísticos”. El equipo defensor pidió el archivo de seis denuncias contra el primer mandatario y que se alleguen “elementos concretos y válidos a la investigación”.

🔴 Nuevas negociaciones sobre Gaza parecen lejanas, según representantes en Catar

En el Foro de Doha, que se realizó entre el 10 y el 11 de diciembre, se habló sobre Gaza e Israel y sobre las posibilidades de alcanzar nuevas negociaciones entre las partes, luego de una breve tregua y de un primer intercambio de rehenes de Hamás por presos palestinos. Algunos líderes aseguraron que no esperan ninguna reapertura de las conversaciones de un alto al fuego en la Franja durante algunas semanas. Creen, entre otras cosas, que la reanudación de ellas puede depender de que Israel señale el asesinato o la captura de algunos de los líderes clave de Hamás como un indicativo de que su operación militar ha cumplido con sus objetivos.

En medio de la conferencia, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, primer ministro catarí, aseguró el domingo que los esfuerzos de mediación de su país continúan, en lo que respecta al cese al fuego y a la liberación de más secuestrados, a pesar de los persistentes bombardeos israelíes. Citado por la AFP, comentó: “Nuestros esfuerzos como Estado de Catar, junto con nuestros socios, continúan. No vamos a rendirnos”. Sin embargo, añadió que los sostenidos bombardeos están “reduciendo” las posibilidades de que esto se logre.

De hecho, Hamás, tanto en conversaciones públicas como privadas, ha dejado claro que no estará dispuesto a reanudar las negociaciones sobre los 137 rehenes restantes, a menos de que se le ofrezca un alto al fuego al final del proceso de intercambio de prisioneros, algo que Israel no está dispuesto a aceptar. Además, en declaraciones durante el foro, Hossein Amirabdollahian, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, citado por The Guardian, advirtió sobre una mayor escalada y dijo que el buró político del grupo islamista palestino le había dicho que la organización tenía los medios para resistir a Israel durante varios años, aunque no muchos comparten esta opinión.

Se cree que los factores que podrían afectar la situación de cara a un alto al fuego serían una escalada de la violencia fuera de la región, muy probablemente en el Líbano, una fuga de refugiados hacia Egipto o una presión abrumadora sobre el Gobierno israelí para que dé prioridad a la liberación de los presos palestinos. Sobre el tema, Amirabdollahian comentó: “Los movimientos de resistencia en la región son independientes y no dependen de nosotros. Hamás y Hezbolá tienen el poder de fabricar y comprar armas, y sus decisiones sobre sus acciones son independientes y no interferimos en ello”.

🔴 Trabajadores de la Subred Centro Oriente realizan plantón en la Alcaldía

Este 12 de diciembre, a las 12:00 p.m., las y los trabajadores de la Subred Centro Oriente del Distrito, realizarán un plantón en la Alcaldía Mayor exigiendo ser escuchar sus demandas frente a la crítica situación financiera que denuncian los empleados y que tiene detrimento los servicios de los hospitales que conforman esta subred.