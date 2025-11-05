Incendio en el Olaya de Medellín dejó una persona muerta y cuatro casas afectadas

El incendio consumió tres ranchos y una vivienda de material. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la madrugada del martes 4 de noviembre se registró un grave incendio en el barrio Olaya Herrera, en el noroccidente de Medellín, que consumió completamente cuatro viviendas y dejó una persona muerta y un gato, así como otra herida.

Lea: Identificaron a las víctimas del volcamiento de embarcación en el Lago Calima

El hecho se registró sobre la carrera 102 con la calle 60C, en circunstancias que aún son materia de investigación. El hombre que murió quedó atrapado dentro de su vivienda por las llamas y aunque otro intentó ingresar a rescatarlo, resultó herido.

De acuerdo con las autoridades de socorro, las cosas comenzaron a caer sobre el segundo hombre que tiene heridas de primer y segundo grado, por lo que tuvo que ser rescatado por el cuerpo de Bomberos de Medellín y trasladado al Hospital San Vicente Fundación.

Sumado a esto, las autoridades informaron que en la zona fue hallada un gato que murió en medio de la conflagración. De igual forma, las llamas consumieron tres ranchos de madera y una vivienda de material, que quedó completamente calcinada.

Le puede interesar: Buscan a los responsables del secuestro y asesinato de menor de edad en Tibú

En videos compartidos en redes sociales se ve a las personas de la zona intentar controlar las llamas con baldes de agua de forma infructuosa. Finalmente, la emergencia fue atendida una máquina de bomberos y cuatro uniformados.

Primeras versiones indican que el incendio comenzó por un contacto con un transformador, que derivó en un corto circuito. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín indicó que adelanta las investigaciones para determinar con claridad las causas de la conflagración.

La víctima mortal fue un hombre 55 años. Sobre el gato, las autoridades confirmaron que se encontró dentro de los escombros de las cuatro viviendas que quedaron completamente destruidas.