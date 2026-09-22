Incendios en Colombia, Trump TV, prioridades en el Congreso y más en El Despertador

En la actualidad, los departamentos con mayor número de municipios en alerta roja son Tolima, con 24; Nariño, con 21; Huila,…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señaló que, hasta el momento, se han reportado 312 municipios en algún nivel de alerta por amenaza de incendios de la cobertura vegetal; de ellos, 91 están en alerta roja, 127 en naranja y 94 en amarilla. En la actualidad, la región Andina es la que concentra la mayor parte de estas condiciones, seguida de la región Pacífica.

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En la actualidad, los departamentos con mayor número de municipios en alerta roja son Tolima, con 24; Nariño, con 21; Huila, con 14; Boyacá y Cundinamarca, con 7 cada uno, y Cauca y Norte de Santander, con 5 cada uno. En cuanto a los departamentos que tienen más municipios con alerta naranja, son: Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Norte de Santander, Tolima, Cauca, Huila y Quindío.

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En alerta amarilla, por su parte, están varios municipios de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Cauca, Santander, Caldas, Nariño, Norte de Santander y Antioquia.

🔴Lara convoca a senadores para fijar prioridades en el Congreso

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se reunirá con la Comisión Primera de Senado para dialogar en torno a las prioridades de este gobierno en materia legislativa. Previamente, el jefe de la cartera encargada de la política había convocado a sus pares en la Cámara de Representantes y allí había presentado una agenda de leyes y decretos, revelada por El Espectador, que incluía proyectos como la oficialización de Barranquilla como capital alterna, un paquete de “transparencia” para los congresistas y las figuras de los “gerentes regionales”.



Todo esto ocurre en plena discusión de las comisiones económicas en torno al presupuesto de 2027. Este lunes se dio un debate en el que no estuvo presente el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y se conoció que el Gobierno negó las proposiciones radicadas.

🔴 Asamblea General de la ONU

Arranca la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con un discurso de su secretario general, António Guterres, y que estará marcada por las guerras en Irán, Gaza y Ucrania, las tensiones geopolíticas y los desafíos de la inteligencia artificial.

En paralelo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, preside una reunión con jefes de Estado y ministros de la alianza Escudo de las Américas, durante la Asamblea General de la ONU, para fortalecer la cooperación en el combate contra el narcotráfico en Latinoamérica.

🔴Trump se verá con Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne en Nueva York con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lo que supone un inédito acercamiento entre Washington y Caracas menos de un año después de que Nicolás Maduro fuera detenido por tropas estadounidenses en Caracas.

🔴 Trump TV: la nueva apuesta del presidente estadounidense

Estados Unidos tiene, por primera vez en su historia, un canal de medios estatales lanzado formalmente a nombre de un presidente en funciones. Trump TV, la plataforma de la Casa Blanca, comenzó a emitir este lunes, 21 de septiembre, a las 7:00 p. m., hora local, con la promesa de ofrecer "solo las noticias que más importan, directamente de la Administración Trump", según el anuncio de lanzamiento.

La señal abrió su programación con un discurso que el presidente Donald Trump pronunció hace casi tres meses, el 3 de julio, en el monte Rushmore, durante los actos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. En dicha intervención, el mandatario afirmó que “Estados Unidos nunca será un país comunista” y llamó a sus seguidores a defender lo que llamó la identidad y el carácter estadounidenses.

🔴El salario mínimo dejó una cuenta pendiente

El aumento de 23 % del salario mínimo en 2026 mejoró los ingresos de millones de trabajadores, pero también abrió un hueco inesperado en las cuentas públicas. La Contraloría advirtió que el sistema pensional a cargo de Colpensiones enfrenta un faltante de COP 4,2 billones, porque el presupuesto se construyó con una expectativa de incremento mucho menor.

Aunque el Gobierno ya habría girado prácticamente todos los recursos previstos para este año, el alza terminó encareciendo el pago de las pensiones por encima de lo calculado.

🔴Cuenta regresiva para el día D de la tributaria

La reforma tributaria de Carlos Fernando Galán se juega este miércoles 23 de septiembre su última gran prueba en el Concejo. Hoy, 24 horas antes de la votación en plenaria, la administración todavía no tiene claro si la iniciativa tendrá los respaldos necesarios para no hundirse en el cabildo. Tras varias jornadas de segundo debate, la plenaria aplazó la votación definitiva y el Distrito necesitará al menos 23 de los 45 votos para aprobar el llamado Acuerdo por una Ciudad Inteligente. Entre los puntos centrales están la creación de una sobretasa al predial para financiar la modernización del alumbrado público —con exenciones para los estratos 1, 2 y 3 y hogares vulnerables— y los cambios al ICA, que elevarían las tarifas para sectores como el financiero y la comercialización de vehículos, alcohol y tabaco, mientras otras actividades recibirían reducciones.

La discusión llega a la votación con varios reparos todavía sobre la mesa. Concejales han cuestionado que el Distrito proponga nuevos cobros mientras mantiene una cartera tributaria de $12,5 billones, aunque Hacienda sostiene que $10,33 billones corresponden a cartera efectivamente cobrable y que desde 2024 se revirtió su tendencia creciente. Gremios como Asobancaria también han advertido sobre el efecto del aumento del ICA en entidades financieras pequeñas, mientras Camacol respalda los incentivos a nuevas inversiones. El proyecto ofrece, además, un descuento del 60 % en intereses y sanciones para contribuyentes en mora que paguen el capital y cumplan las condiciones establecidas antes de diciembre. El miércoles se sabrá qué parte de este paquete sobrevive al segundo debate y puede pasar a sanción del alcalde.

🔴Autopsia de Presley Gerber: esto se sabe de la investigación por su muerte

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La autopsia de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, fue realizada el lunes 21 de septiembre, un día después de su muerte a los 27 años en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. El Departamento de Policía de Santa Mónica investiga el caso como una posible sobredosis, aunque las autoridades todavía no han confirmado qué sustancia habría estado involucrada. Asimismo, la Policía informó que no existen indicios de una intervención criminal en su muerte.

Los nuevos detalles se conocen mientras avanza la investigación sobre las circunstancias de su muerte. Presley Gerber, quien desarrolló una carrera como modelo y trabajó con marcas como Calvin Klein y Dolce & Gabbana, también había compartido públicamente aspectos de sus procesos de tratamiento y recuperación. En meses anteriores, habló sobre una experiencia con un tratamiento denominado ‘Ibogaine Flood Dose’, según información difundida por TMZ. No obstante, hasta el momento no se ha establecido una relación entre esa experiencia y su fallecimiento.