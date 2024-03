Informe de la ONU, Julián Assange, Selección Colombia y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Informe de experta sobre implementación del Acuerdo de Paz

Este martes, a las 10:30 a.m, la experta internacional para los derechos humanos, Antonia Urrejola, presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe sobre los obstáculos en la implementación del Acuerdo de Paz. El documento incluirá las observaciones sobre la denuncia que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) interpuso en contra de la Fiscalía por supuestas irregularidades durante el proceso que terminó frenando la extradición de alias Jesús Santrich. El informe no es una investigación criminal, pero busca brindar una mirada externa de lo que viene ocurriendo en Colombia. Esta investigación, que fue pedida por el excanciller Álvaro Leya, ya tuvo un informe preliminar publicado en diciembre pasado.

🔴 Sigue el choque entre Petro y el gobernador de Antioquia

El presidente Gustavo Petro se fue de frente contra la “vaca” que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, puso en marcha para financiar la construcción de proyectos viales de cuarta generación en su departamento. Luego de que se conociera una supuesta donación del Clan del Golfo por $10 millones, el mandatario solicitó suspender la cuenta por el peligro de que sea infiltrada por dineros del narcotráfico y, además, propuso la alternativa de un cobro de valorización. Sin embargo, Rendón le respondió que la “vaca” seguirá adelante y que está dispuesto a encargarse de las obras si el Gobierno no aporta los recursos. “Es un símbolo de solidaridad, de civismo, de fuerza del pueblo antioqueño y colombiano. Bien le haría al Gobierno escuchar estas voces. Son cerca de 5.000 donantes, hombres y mujeres, a quienes pedimos no estigmatizar”.

🔴 Sesión inédita en el Congreso para discutir la pensional

Para este martes, a las 9:00 de la mañana, está citada la plenaria del Senado para discutir la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. Esta es una sesión inédita, ya que nunca antes se había convocado a los senadores a trabajar en Semana Santa. Durante la sesión se planea realizar la sesión informal que propuso David Luna, de Cambio Radical. Los senadores pondrán sobre la mesa los puntos a favor y en contra de la iniciativa que busca transformar el sistema pensional por uno de pilares. Una vez surtido ese trámite, el Gobierno espera que finalmente se inicie en forma la discusión del articulado en segundo debate. Hay dos ponencias de archivo, una alternativa y la mayoritaria.

🔴 Continúan las tensiones en la Universidad Nacional

Luego de que se conociera que José Ismael Peña había sido designado como rector de la Universidad Nacional para el período 2024 - 2027, los estudiantes se declararon en paro indefinido y los maestros en desobediencia civil. Para esta semana está previsto que se lleven a cabo una serie de reuniones entre la comunidad universitaria para saber si continúan en paro o no. Por el momento, exigen que renuncien a su cargo Sara Jiménez, representante estudiantil ante el consejo, y Diego Torres, representante profesoral, pues aseguran que “traicionaron los intereses de estudiantes, profesores, trabajadores y egresados”.

🔴 Se define el destino de Julian Assange

La justicia británica anunciará hoy, tras dos audiencias en febrero, su fallo sobre el recurso presentado por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, contra su extradición a Estados Unidos, que lo reclama por cargos de espionaje por la filtración masiva de documentos confidenciales. Los jueces deben decidir si otorgan al australiano de 52 años el derecho a apelar contra su extradición a Estados Unidos, aceptada en junio de 2022 por el gobierno británico. En caso de derrota, Julian Assange remitiría el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la esperanza de suspender la extradición. Estados Unidos reclama a Assange por haber publicado a partir de 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán.

🔴 Juega la selección de Colombia

La selección colombiana de Néstor Lorenzo está lista para un nuevo reto. Este martes, el combinado nacional se mide con Rumania en un duelo con mucha historia para la tricolor. Así como sucedió contra España, la tricolor buscará ganarle por primera vez a los rumanos, una de las bestias negras en la historia del fútbol colombiano.El partido, además, será el penúltimo que juegue la selección de Colombia antes de la Copa América, que inicia a mediados de junio en Estados Unidos.El encuentro dará comienzo a las 2:30 p.m. (hora colombiana). Como es tradición, la transmisión estará a cargo del Canal Caracol y la señal del Gol Caracol.

🔴 Se conocen detalles del Festival Gabo 2024

Con afiche, lista de primeros invitados y el concepto de su programa, el Festival Gabo acaba de abrir la preventa de su boletería. El mayor encuentro de contadores de historias de Iberoamérica se realizará del 5 al 7 de julio, en Bogotá, donde en octubre pasado fue reconocido por el Consejo como evento de interés cultural. La emergencia climática, la guerra, la corrupción, la vulneración de los derechos humanos serán temas de la agenda del Festival, que tendrá como invitados a Madeleine Ngeunga (Camerún), editora para África del Pulitzer Center que ha investigado sobre la tala ilegal en su país y la explotación medioambiental en la cuenca del Congo; Bernardo Pajares y Juanra Sanz (España), creadores del pódcast Arte Compacto, cuyo programa aborda la historia del arte desde perspectivas diversas; Bruno Patiño (Francia), presidente de ARTE y un referente al tratar las relaciones del mundo digital y el periodismo; Catalina Gómez Ángel (Colombia), corresponsal en Oriente Medio y Ucrania; Daniel Liévano (Colombia), artista e ilustrador editorial con portadas en The New Yorker; Karen Hao (Estados Unidos), colaboradora de The Atlantic que ha cubierto el impacto de la inteligencia artificial.