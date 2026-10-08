Informe de Misión de Verificación, inflación y muerte de Maricarmen, en El Despertador

La Academia también destacó que, a lo largo de su trayectoria, Carson ha combinado la escritura de poesía con la traducción y la docencia en distintas universidades. Su obra, señala la institución, se ha…

La escritora canadiense Anne Carson fue anunciada este jueves como ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. La Academia Sueca le otorgó el reconocimiento "por su obra audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", según señalaron desde Estocolmo, Suecia.

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La Academia también destacó que, a lo largo de su trayectoria, Carson ha combinado la escritura de poesía con la traducción y la docencia en distintas universidades. Su obra, señala la institución, se ha desarrollado en la intersección entre la fascinación del filólogo por las palabras y la búsqueda del poeta por nuevos significados. "Ella misma ha identificado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra".

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🔴 Misión de Verificación de la ONU emitirá informe sobre implementación del Acuerdo

Este jueves se conocerá el informe trimestral que emite la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en torno a la implementación del Acuerdo de Paz. Se trata del primero que llega en el gobierno de Abelardo de la Espriella, quien ha planteado cuestionamientos al texto que refleja lo pactado en La Habana (Cuba) con las antiguas Farc y ha lanzado duras críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El reporte llega en medio de otras circunstancias que rodean la implementación del Acuerdo. En el proyecto del presupuesto para 2027 que está en el Congreso, se evalúa el recorte a las entidades que nacieron de ese texto, lo que prendió las alertas y llevó a que la misma JEP solicitara apoyo en instancias internacionales. En todo caso, este 12 de octubre será la presentación oficial del informe, así como la respuesta del Estado colombiano ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

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🔴 Inflación: alimentos y educación vuelven a presionar

El costo de vida volvió a subir en septiembre: la inflación anual llegó a 6,29 %, frente al 6,24 % de agosto, impulsada especialmente por alimentos y educación. Aunque el dato quedó ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado, sigue más de tres puntos porcentuales por encima de la meta del Banco de la República, de 3 %. Entre los productos que más han encarecido la vida están la papa, cuyo precio acumula un aumento de 67,7 % en 2026, y las frutas frescas, con 16,64 % en el último año.

El dato llega una semana después de que el Emisor subiera su tasa de interés a 12,25 %, precisamente ante la persistencia de las presiones inflacionarias.

🔴 Muerte de Maricarmen aviva la indignación

La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo del apartamento en el que residía en Madrid desató una ola de manifestaciones en España, avivó la inconformidad de las personas que llevan dos semanas protestando.

Abascal murió el miércoles y se ha convertido en un símbolo de lucha en un contexto de creciente tensión por la vivienda, que derivó en la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez .

"Maricarmen vive, la lucha sigue", cantaban centenares de manifestantes congregados cerca del Congreso de los Diputados, en el centro de Madrid. Muchos procedían de la cercana Plaza de Sol, donde desde hace diez días acampan manifestantes por el derecho a la vivienda.

Se espera que las movilizaciones continúen, al tiempo que se ha hecho un llamado a una huelga general para el 11 de noviembre para exigir mejoras salariales y vivienda digna.

🔴 ¿Cómo está la salud mental de los bogotanos?

Con motivo del próximo Día Mundial de la Salud Mental, el programa Bogotá Cómo Vamos presentó su séptimo boletín trimestral a partir de datos oficiales sobre conducta suicida, atención a través de la Línea 106, consumo problemático de sustancias y malestar emocional.

Los datos muestran un panorama que merece ser analizado con urgencia:

Más de 158 mil personas fueron atendidas por la Línea 106 en 2025.

Se registraron más de 33 mil casos de ideación suicida, más de 8.200 intentos y 352 suicidios consumados.

Los jóvenes de 18 a 28 años registraron la tasa de suicidio más alta de la ciudad: 7,4 por cada 100.000 habitantes.

Entre los adolescentes, esta tasa pasó de 4,3 en 2021 a 6,7 en 2025.

"Más que preguntarnos únicamente cuántos suicidios se presentan, el análisis propone ampliar la mirada: ¿cómo detectar el malestar a tiempo y fortalecer la prevención antes de que aparezca una situación de riesgo?", cuestionaron.

Para conocer el informe completo puede ingresar a: Productos – Bogotá Cómo Vamos

🔴 Perú recibe 342 bienes culturales recuperados en seis países de América y Europa

El Ministerio de Cultura de Perú recibió este miércoles 342 piezas del patrimonio cultural del país que fueron recuperadas en Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos y el Reino Unido, informaron fuentes oficiales.



Las piezas fueron entregadas al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, en un ceremonia que fue presidida por el canciller peruano, Carlos Espá.



Durante la ceremonia, Espá destacó el trabajo conjunto de ambos ministerios y que el retorno de estas piezas permite recuperar importantes bienes culturales y asegurar que puedan ser conservados, estudiados y transmitidos a las nuevas generaciones.

"Cada uno de estos bienes es testimonio de las sociedades, los conocimientos y las expresiones culturales que han formado nuestra historia", aseguró.



Reconoció, además, "el rol crucial" de las devoluciones voluntarias que hicieron ciudadanos extranjeros, así como la cooperación del Departamento de Estado y el FBI de Estados Unidos, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de Argentina, la Policía Federal de Bélgica y la Cancillería de Alemania.

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🔴 Continúa la Liga BetPlay

Sigue la Liga BetPlay con dos partidos: Atlético Nacional recibirá a Deportes Tolima a las 6:05 p. m., mientras que Fortaleza enfrentará a Millonarios a las 8:10 p. m.

El duelo entre Nacional y Tolima será especialmente importante por la pelea en la parte alta de la tabla. El conjunto antioqueño llega con 22 puntos, ubicado en la cuarta posición, mientras que el cuadro tolimense suma 19 unidades y ocupa el octavo lugar, por lo que un triunfo podría permitirle tomar aire en la lucha por mantenerse entre los ocho.

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Más tarde, Fortaleza y Millonarios se enfrentarán en el estadio Metropolitano de Techo. El equipo bogotano suma 21 puntos y está sexto, mientras que Fortaleza tiene 10 unidades y busca salir de la parte baja de la clasificación.