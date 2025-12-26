Inicia nueva regla de reforma laboral, emergencia económica y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Arranca la nueva jornada nocturna

Desde el 25 de diciembre, tras la aprobación de la reforma laboral, la jornada nocturna en Colombia ya no inicia a las nueve de la noche, sino a las siete.

Este fue uno de los puntos más polémicos del debate en el Congreso. Sus críticos advirtieron que la medida incrementa de forma significativa los costos de contratación para las empresas, en especial en sectores que operan durante la noche, como restaurantes, vigilancia y entretenimiento.

🔴 Congreso pondrá lupa sobre emergencia del Gobierno Petro

En medio de la controversia que suscitó el llamado a emergencia económica por parte del presidente Gustavo Petro, el Congreso iniciará acciones de control político alrededor de la medida, según anunció Lidio García (Liberal), presidente de esta corporación.

El estudio se realizará en las sesiones extra que convocó el Legislativo para este viernes y llegará con varias acciones de tutela que interpusieron congresistas de Centro Democrático y Cambio Radical, entre ellos la candidata presidencial, Paloma Valencia. Con ello, en el Senado se busca que la entrada en vigencia de la emergencia económica se prolongue hasta que haya un estudio de fondo por parte de la Corte Constitucional.

Sin embargo, desde la Casa de Nariño y otras dependencias del gobierno han señalado que es necesaria esta medida y desestimaron los argumentos tanto de García como de un sector del uribismo sobre esta medida. “Expresidente Uribe, usted busca que la inmensa mayoría de la ciudadanía, le pague, a través de la deuda pública, los subsidios entregados por ustedes a los megarricos y crea un nuevo subsidio de decenas de billones de pesos al poner una tasa real de interés por encima de la tasa real de crecimiento económico”, manifestó el presidente Petro.

En medio de la pelea, el ministro Benedetti señaló que no existe viabilidad para que el Congreso estudie la medida, pues podrían estar violando la ley quinta, norma que rige el funcionamiento de esta rama del poder.

🔴 Fútbol decembrino

La Premier League de Inglaterra, sin su tradicional ‘boxing day’ -jornada celebrada cada 26 de diciembre-, solo tendrá un partido este año. Se trata del duelo entre Manchester United y Newcastle (3:00 p.m.). Por salvedades estipuladas en los contratos televisivos el grueso de los partidos de esta fecha se llevarán a cabo entre sábado y domingo.

Inicia la segunda fecha de la Copa Africana de Naciones que se lleva a cabo desde el pasado 21 de diciembre en Marruecos. Este certamen sirve como medidor del nivel que los seleccionados de este continente de cara a la próxima edición de la Copa del Mundo.

🔴Decenas de presos en Venezuela fueron liberados: piden amnistía para los demás

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que, desde la madrugada de este jueves, han sido excarceladas 71 personas —65 hombres, 3 mujeres y 3 adolescentes— que habían sido detenidas en Venezuela en el contexto de las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024. El comité celebró las excarcelaciones, aunque consideró que es un logro “insuficiente”, por lo que exigió “la libertad plena” de todos los detenidos poselectorales a través de una amnistía general. Se esperan más reacciones este viernes, 26 de diciembre.

🔴 Más reacciones sobre Colfuturo

Se espera que este viernes, 26 de diciembre, haya más reacciones sobre la decisión que tomó el Ministerio de Ciencias sobre no darle más recursos a Colfuturo para financiar su programa de Créditos-Beca. Ya varios científicos han manifestado su desacuerdo, aunque la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, aseguró que esos recursos se destinarían a una nueva convocatoria de becas.

🔴Pruebas en el Metro de Bogotá

A las 9:30 de la mañana tendrá lugar un nuevo hito en la obra mas grande e importante del país: el Metro de Bogotá. Los tres trenes que han llegado al patio taller de Bosa entrarán en fase de prueba dinámica por primera vez. Este proceso consiste en movilizar con velocidad los trenes por lo que serían los rieles, con el fin de evaluar como responden a las distintas dinámicas del movimiento, desde las más básicas, como frenar, hasta las más complejas, como manejar una situación de crisis o una falla mecánica. Durante el evento, el alcalde Galán también emitirá anuncios clave relacionados con orden público y movilidad.