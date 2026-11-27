Parte de ese panorama ya es conocido. La economía creció 0,5 % en el tercer trimestre…

Este viernes 27 de noviembre se instala oficialmente la mesa de concertación del salario mínimo de 2027. La sesión es de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que preside la ministra del Trabajo, Natalia López. El DANE expondrá el PIB hasta el tercer trimestre de 2026, las cuentas nacionales de transferencia y un panorama del mercado laboral.

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Inicio de la discusión del mínimo, investigación contra Estrada y más, en El Despertador

Parte de ese panorama ya es conocido. La economía creció 0,5 % en el tercer trimestre frente al mismo periodo de 2025 y el desempleo fue de 8,0 % en septiembre, frente a 8,2 % un año antes. Las cuentas nacionales de transferencia miden los flujos económicos de ingresos, consumo y transferencias de la población por edades. Además, el DANE informó que la productividad total de los factores aportó apenas 0,15 puntos porcentuales. Junto a esos datos, se registró que la productividad laboral por hora trabajada aumentó un 2,24 %, pero por el contrario, la productividad laboral por persona empleada disminuyó de un 0,98 %.

Todo esto servirá para discutir un aumento sobre un salario mínimo que hoy es de COP 1.750.905 (cifra que no incluye el auxilio de transporte). El primer plazo legal para un acuerdo vence el 15 de diciembre. Si no hay concertación, el Gobierno tiene hasta el 30 de diciembre para fijarlo por decreto.

🔴 Comisión de Ética abrió oficialmente investigación contra Estrada por caso de títulos falsos

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes ya se está moviendo por el caso de los títulos académicos de la representante Luz Verónica Estrada (Pacto Histórico). El congresista Mauricio Toro (Alianza Verde) emitió un auto para ordenar la apertura de una investigación contra la legisladora y para ordenar la recolección de pruebas en las instituciones educativas en las que habría estudiado.

El documento, con fecha de este jueves, dio por iniciada la indagación contra Estrada, quien es acusada de presuntamente haber falsificado los títulos académicos que presentó para su ingreso al sector público. La congresista fue elegida por la lista del Pacto Histórico en la circunscripción de Antioquia, pero previamente había trabajado en la DIAN en el gobierno de Gustavo Petro.

🔴 Exalcalde de Pupiales (Nariño) fue extraditado por presuntos vínculos con el narcotráfico

Wylton Oleyder Belalcázar Gaon, exalcalde del municipio de Pupiales (Nariño), fue extraditado a Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. El envío del político se confirmó al final de ese 26 de noviembre, tras una investigación según la cual estaría relacionado con la financiación y coordinación de rutas para enviar cocaína.

El exalcalde había sido capturado en junio de 2025, junto a las hermanas Sandra Milena y Janeth Margoth Yela Ortega. Al político le atribuyen también la presunta financiación del andamiaje delictivo con dinero que le enviaban desde Cali (Valle del Cauca). Según la investigación, los estupefacientes generalmente eran trasladados hasta Ecuador y transportados vía marítima hasta países de Centroamérica.

En otras ocasiones, la droga era camuflada en cargamentos de papa y llevada hasta La Guajira, para ser embarcada en lanchas rápidas con destino a República Dominicana y Puerto Rico. Su extradición a Estados Unidos fue junto a otras dos personas, investigadas en ese país por delitos relacionados con lavado de activos y agresión sexual contra menor de edad.

🔴 Presupuesto de Bogotá entra a su primer debate entre dudas por deuda e inversión

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El Concejo de Bogotá entra este viernes 27 de noviembre en una jornada decisiva para el último presupuesto de la administración de Carlos Fernando Galán. Desde las 9:00 a. m., la Comisión de Hacienda discutirá en primer debate el Proyecto de Acuerdo 964 de 2026, que propone COP 42,65 billones para financiar el funcionamiento y las inversiones de la ciudad en 2027. Los ponentes Juan Manuel Díaz, Julián Uscátegui y Samir Abisambra tendrán que examinar una distribución que reserva COP 33,2 billones para inversión, COP 5,7 billones para funcionamiento y COP 3,8 billones para el servicio de la deuda. La discusión llega después de varios aplazamientos por impedimentos y recusaciones, y de la presentación de Hacienda, que defendió la propuesta como una herramienta para culminar obras del Metro, infraestructura vial, colegios y hospitales. Sin embargo, el tamaño histórico de la bolsa contrasta con los compromisos financieros que limitarán el margen para nuevas inversiones.

Los reparos que llegan a esta sesión son tanto financieros como sociales. La concejala Heidy Sánchez cuestionó la proyección de más de COP 3,6 billones para el Fondo de Estabilización Tarifaria de TransMilenio, mientras José Cuesta y Julián Uscátegui advirtieron sobre el crecimiento de la deuda y el escaso margen para ampliar la inversión. También hay preocupaciones por las reducciones presupuestales en Integración Social y Hábitat, y por la distribución territorial de los recursos, especialmente para las comunidades étnicas, asunto discutido este jueves en la misma comisión. Desde otra perspectiva, Julián Sastoque ha pedido fortalecer las partidas para empleo, emprendimiento y vivienda, mientras Juan Manuel Díaz, coordinador ponente, anunció que revisará la capacidad de ejecución de las entidades y el destino de los COP 1,08 billones adicionales previstos por la reforma tributaria. El debate del viernes será la primera oportunidad formal para confrontar estas observaciones con las prioridades de Hacienda y determinar qué modificaciones podrían incorporarse al presupuesto, antes de su eventual paso a la plenaria.

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🔴 Colombia en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026

La selección prejuvenil enfrentará a Serbia a partir de las 8:00 a. m. con la intención de quedarse con el primer lugar del grupo L de la Copa del Mundo Sub-17. Eso sí, a la selección de Colombia le sirven dos de tres resultados para terminar como líder de su zona, pues el empate lo mantiene en la primera casilla del grupo.

🔴 Tercera fecha del Cuadrangular B de la Liga Betplay 2026-II

Más tarde (8:40 p. m.), América de Cali visitará a Millonarios en un estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá completamente pintado de azul con la firme intención de llevarse los tres puntos. Quien gane dependerá de sí mismo en las tres fechas finales para conseguir el boleto a la gran del final de diciembre.

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En una jornada que puede ser definitiva en las aspiraciones de todos los equipos, Deportivo Cali recibe a Atlético Bucaramanga en Palmaseca (6:30 p. m.) en busca de su primera victoria en el cuadrangular. Los Azucareros quieren volver a entrar en la conversación de los aspirantes a quedarse con el cupo a la final.

🔴 Perú y Bolivia reactivan su gabinete binacional tras cinco años

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, encabezarán este viernes 27 de noviembre en Lima el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional, un mecanismo de diálogo bilateral que no se realizaba desde 2021. La reunión busca fortalecer las relaciones entre ambos países, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas, y contará con la participación de los ministros de Estado de las dos naciones.

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Las delegaciones abordarán temas de comercio e inversiones, seguridad y defensa, integración fronteriza, recursos hídricos, migración y políticas sociales. Entre los asuntos previstos están la cooperación contra el narcotráfico y la minería ilegal, el acceso de Bolivia a puertos peruanos como Ilo, Matarani y Chancay, y la modernización de la gestión compartida del lago Titicaca. Al cierre del encuentro, los presidentes firmarán la Declaración Presidencial de Lima 2026 y sus cancilleres suscribirán un plan de acción para avanzar en los compromisos acordados.

🔴 The Pitt confirma fecha de estreno de su tercera temporada

HBO Max confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada de The Pitt. La serie médica regresará el próximo 7 de enero de 2027, con 15 episodios que se estrenarán semanalmente. Noah Wyle volverá a interpretar al doctor Michael "Robby" Robinavitch, quien retomará su trabajo en el hospital de Pittsburgh después de tomarse un tiempo para atender sus problemas personales.

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La historia transcurrirá cuatro meses después del final de la segunda temporada. Patrick Ball, Katherine LaNasa, Taylor Dearden, Isa Briones y Fiona Dourif también regresarán a la producción, que sumará nuevos personajes a su elenco.