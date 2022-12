“Jhonier murió como hermano, como familia, como todo”: hermano de Leal

Imagen de Archivo. El estilista Mauricio Leal fue asesinado el 21 de noviembre de 2021. Foto: Tomada de Facebook

Luego de la muerte del estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández, presuntamente a manos de su hermano Jhonier, se conoció la existencia de un tercer hermano, Carlos Andrés García. García se enteró de la muerte de su hermano privado de la libertad, pues está en una cárcel de Jamundí pagando una condena de 15 años por delitos sexuales con menor de 14 años.

En el programa “Los Informantes”, de Caracol Televisión, García dijo que él estaba seguro de que Jhonier tiene que ver con la muerte de su hermano Mauricio y con el asesinato de Marleny.

Carlos Andrés García también mencionó que Jhonier, quien es señalado como presunto autor del crimen, asesinó a Mauricio en un acto de resentimiento impulsado, además, por las deudas económicas que tenía.

“No sé si de pronto le cogió rencor a mi hermano, a mi mamá porque ella era todo Mauricio, Mauricio. De pronto lo venía planeando tiempo atrás”, fueron las palabras que dijo Carlos Andrés García sobre su hermano, además de asegurar que Jhonier Leal, “está completamente loco. Se está burlando de la ley y se está burlando de mí”.

Con respecto al presunto lavado de activos, a través de las peluquerías de Mauricio Leal, García comentó que todo su dinero fue “todo con el sudor de su frente” y “nunca les fue a las cosas ilegales”.

¿Cómo pudo matar a su propia mamá y a su propio hermano?

En la entrevista con “Los Informantes”, Carlos Andrés García manifestó que aún no puede creer que su hermano fuera un asesino y que tuviera responsabilidad en los asesinatos de su mamá y de su hermano.

“Dentro de mí decía: ¿cómo mi hermano fue capaz de quitarle la vida a la propia mamá y al propio hermano”, fueron las palabras que expresó Carlos Andrés García. También, comenta que fue luego de llamar a una tía cuando se enteró de que su hermano y su mamá estaban muertos. Recuerda que su familiar le decía con angustia al otro lado de la línea: “los mataron, los mataron”.

Carlos Andrés García, con tristeza, comenta sobre Jhonier que él “se murió como hermano, como familia, como todo” y además recuerda a Mauricio como una persona muy especial.

“Mauricio fue buen hermano, buen hijo, buena persona, lo que ocurrió en primer instante, yo sabía que no era así. Yo no me olvido de que él (Jhonier), fue el que le quito la vida a mi mamá y a mi hermano”, finalizó Carlos Andrés García.