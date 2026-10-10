Juan Pablo Raba habla de las polémicas de “Los hombres sí lloran” y de “Pacífico”

Es la segunda vez que el actor Juan Pablo Raba pasa por Claro Oscuro. En esa oportunidad, el intérprete habla de las críticas que ha recibido por algunos capítulos de “Los hombres sí lloran”, el pódcast que lidera desde hace casi tres años. Además, habla de los retos para rodar “Pacífico”, la película colombiana que se estrenó esta semana y en la que Raba hace el papel de uno de los buzos que se pierde en la Isla de Malpelo.