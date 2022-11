La CUT marchará en apoyo a la reforma tributaria del Gobierno

Representaciones artísticas, música y bailes de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT). Imagen de referencia. Foto: Jorge Londoño

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Francisco Maltés, anunció las protestas en favor del Gobierno de Gustavo Petro. Se realizarán a las 9:00 a. m. de este martes, 15 de noviembre, en las principales ciudades del país.

“La CUT invita a todos los colombianos y colombianas a movilizarse pacíficamente” en apoyo a la reformas progresistas del gobierno”, dijo Maltés. Y añadió que “es una decisión institucional que hemos acordado en la pasada junta Nacional”.

Le puede interesar: Reforma tributaria, a un paso de ver la luz: así quedó la conciliación.

En el centro de esta manifestación están las iniciativas legislativas que cursan en el Congreso. La principal de ellas es el proyecto de ley de la reforma tributaria que está a un paso de quedar en firme cuando esta semana se vote la conciliación que realizaron entre los dos textos que pasaron por Senado y la Cámara de Representantes.

“La reforma tributaria que no graba los salarios, no graba las pensiones, no graba los servicios públicos como pretendía la reforma de Duque”, argumentó el presidente de la central de trabajadores.

Lea: Recomendaciones para cerrar el año con las finanzas en orden.

Y añadió que esta tributaria graba a los grandes capitales, “a las empresas, los mega ricos de este país y sus recursos se van a destinar a pagar la deuda social que existe en Colombia”.

Los trabajadores ven con buenos ojos que esos recursos se destinen para la renta básica de 500 mil pesos a las mujeres cabeza de familia y a las personas mayores de 65 años que no tienen posibilidad de pensionarse. “Estos recursos son para pagar la deuda social y disminuir la inequidad que hay en el país”, expresó Maltés.

Le más noticias de El Espectador, aquí.