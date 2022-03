La FLIP recibirá el Gran Premio Chapultepec a la libertad de prensa 2022

Jonathan Bock es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y celebró el galardón como un reconocimiento al trabajo de la organización no gubernamental en defensa del derecho a informar y estar bien informado, en especial en las regiones más apartadas de Colombia. Foto: Cortesía de la FLIP

La Sociedad Interamericana de Prensa anunció la concesión del Gran Premio Chapultepec 2022 a la organización colombiana Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). La SIP informó en comunicado de prensa del 29 de marzo que la distinción fue otorgada por el “trabajo profesional, incansable y valiente a favor de las libertades de expresión y de prensa en Colombia”, en consonancia con los principios de la Declaración de Chapultepec. (Recomendamos: Uno de los más recientes casos en que la FLIP trabaja por la protección de los derechos de los periodistas).

La FLIP fue creada en 1996 como organización no gubernamental como respuesta a las violencias contra la prensa nacional. Tres años después creó una Red de Corresponsales para proteger periodistas de las regiones de Colombia. El recordado periodista y maestro de ética Javier Darío Restrepo fue su primer director ejecutivo. La SIP destacó sobre la fundación: “Entre sus actividades de defensa y promoción de la libertad de prensa, la fundación monitorea y atiende casos de agresiones contra medios y comunicadores; brinda apoyo urgente a periodistas en peligro y alerta sobre factores de riesgo para la profesión”.

Jonathan Bock, el director ejecutivo de la FLIP, celebró el anuncio en su cuenta de Twitter y opinó que “es el reconocimiento más importante a la lucha por la libertad de expresión, son 26 años en defensa de un principio fundamental, que no ha tenido, ni puede tener banderas políticas”.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó: “Nuestro Comité Ejecutivo tuvo una tarea fácil para elegir por consenso a la FLIP por su extraordinaria labor en Colombia”. Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, añadió: “La FLIP es garante y regente de libertad de prensa, un sólido soporte de la sociedad colombiana, cuya metodología eficiente de trabajo es estudiada y emulada por otras organizaciones a nivel global”.

El premio será entregado a Bock en una ceremonia virtual el 19 de abril, en el marco de la reunión de Medio Año de la SIP que se extenderá hasta el 21 de abril. El comunicado de la SIP añadió las palabras de Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad que reúne a la mayoría de medios de comunicación del continente americano: “Reconocemos las batallas titánicas que ha librado la FLIP, entre ellas, el apoyo a la periodista Jineth Bedoya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También sabemos de otras luchas que no tuvieron el mismo impacto mediático, pero que igualmente sirvieron para aliviar el sufrimiento de periodistas los periodistas y sus familias”.

“Aplaudimos su trabajo en la dura época de la violencia contra el periodismo, en la década de 1990 y cómo, desde entonces rejuvenecieron sus objetivos y líneas de acción”, destacó Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina. Bock le dijo a la SIP: “Este importante reconocimiento es fundamental para la defensa de la prensa en Colombia, pero también esperamos que estimule y potencie el trabajo de periodistas, medios y organizaciones en toda la región. La ola de represión en contra de la prensa en todo el continente es evidente. Se alimenta de líderes autoritarios que buscan deslegitimar ante la opinión pública el trabajo de los periodistas. Es en esta coyuntura que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de los defensores de la libertad de expresión debe potenciarse”.

A través de su área jurídica, la FLIP se ha sumado a la SIP como representante en el trabajo contra la impunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es copeticionaria en los casos de Guillermo Cano, director de El Espectador asesinado por el narcoterrorismo en 1986, y de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, periodistas de este diario asesinados por la guerrilla en 1991, presentados por la SIP ante la CIDH.

La FLIP, destacó el comunicado, también ha publicado informes sobre el uso de la publicidad oficial como herramienta de censura y el comportamiento de los medios digitales durante el paro nacional de 2021, y construyó una cartografía de la información, que permitió comprobar que más del 60% de los municipios de Colombia son desiertos informativos, al no contar con medios de información local.

Junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, representaron a la periodista colombiana Jineth Bedoya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por ser víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en el 2000 mientras era periodista judicial de El Espectador. En 2021, la Corte IDH dictó una sentencia histórica que condenó al Estado colombiano. Ambas organizaciones recibieron de la Universidad de Columbia, de Nueva York, el Premio Global a la Libertad de Expresión 2022 a la Excelencia en Servicios Legales, en reconocimiento a su trabajo colaborativo en el caso Jineth Bedoya vs. Colombia.

El presidente de la Subcomisión de Chapultepec de la SIP, Armando Castilla, resaltó “el trabajo profesional, incansable y valiente, a favor de las libertades de expresión y de prensa de la FLIP”. Castilla, director del diario mexicano Vanguardia, de Saltillo, recordó que la SIP otorga este premio desde 1998, para destacar a personas e instituciones que defienden y promueven los valores de la Declaración de Chapultepec.

La lista de prestigiosos ganadores previos del reconocimiento es la siguiente: Martin Baron, ex director ejecutivo The Washington Post, EE.UU.; Edison Lanza, ex relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, EE.UU; el Newseum, EE.UU.; Gregorio Badeni, abogado constitucionalista, Argentina; Alberto Ibargüen, presidente de la Fundación John S. y James L. Knight, EE.UU.; Catalina Botero, ex relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH; Fernando Henrique Cardoso, ex presidente y escritor, Brasil; Enrique Krauze, escritor, historiador y periodista, México; Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, Perú; José Miguel Vivanco, director de la División Américas de Human Rights Watch, EE.UU.; Asdrúbal Aguiar, abogado, académico y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Venezuela; la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Argentina; el Banco Mundial; la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la CIDH; Anthony Lewis, escritor y ex columnista de The New York Times; Claudio Grossman, ex presidente de la CIDH; Jorge Santistevan, ex defensor del Pueblo, Perú; Dana Bullen, ex director ejecutivo del Comité Mundial por la Libertad de Prensa; Arthur O. Sulzberger, Presidente Emérito de The New York Times y Federico Mayor Zaragoza, ex director general de UNESCO.