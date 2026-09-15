La Fundación Cocha Molina graduó su primera promoción de 25 técnicos instrumentistas

Entre los 25 graduandos de esta primera cohorte se destacan auténticas joyas vivas de nuestra música, integrantes de agrupaciones insignia como la de Poncho Zuleta y el ‘Cocha’ Molina. En un mismo espacio confluyeron la maestría y el ejemplo al recibir…

La Fundación Cocha Molina marcó un hito al graduar a su primera promoción conformada por 25 técnicos instrumentistas. Esta formación técnica técnica brindó un proceso integral que incluyó competencias como teoría de la música, armonía básica, solfeo, entrenamiento auditivo y acordeón diatónico.

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Entre los 25 graduandos de esta primera cohorte se destacan auténticas joyas vivas de nuestra música, integrantes de agrupaciones insignia como la de Poncho Zuleta y el ‘Cocha’ Molina. En un mismo espacio confluyeron la maestría y el ejemplo al recibir su título académico Reyes de Reyes como Hugo Carlos Granados y el propio Gonzalo Arturo ‘Cocha’ Molina; Reyes Vallenatos como Chemita Ramos, Saúl Lallemand y el Rey Vallenato 2026, José Juan Camilo Guerra ‘Morocho’; y leyendas con más de 50 años de trayectoria, como el gran cajero Augusto Guerra, ‘Guerrita’.

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Augusto Rafael Guerra Ospino, “Guerrita”, nacido el 12 de enero de 1950 en Valledupar, es un reconocido cajero vallenato con más de cinco décadas de trayectoria.

A lo largo de su carrera ha acompañado a grandes referentes como Los Playoneros del Cesar, Emilio Oviedo, Rafael Orozco, Los Hermanos Zuleta, Diomedes Díaz, Los Betos e Iván Villazón. También ha sido partícipe de importantes momentos del Festival de la Leyenda Vallenata y actualmente continúa llevando su experiencia y tradición musical junto a Poncho Zuleta y Gonzalo “El Cocha” Molina.

A sus 76 años, “Guerrita” representa la memoria viva de la caja y una generación fundamental en la historia del vallenato.

Al respecto, Julieth Peraza, gestora cultural y cofundadora de la Fundación Cocha Molina, señaló: «Hoy es un día histórico para el vallenato y para la cultura de nuestro país. Desde la Fundación Cocha Molina cumplimos un sueño y marcamos un hito al graduar a nuestra primera promoción. Este proyecto nace para dignificar al músico colombiano, uniendo su sabiduría empírica con la formación académica formal».

Por su parte, el maestro ‘Cocha’ Molina, quien también se graduó junto a sus colegas, reafirmó la importancia de este paso histórico para el folclor: «para aprender, dignificar nuestro oficio y seguir creciendo, nunca es tarde».

Además de los directivos de la Fundación, la ceremonia contó con una mesa principal de gran representación interinstitucional y académica. Estuvieron presentes la Viceministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Ana María Abello; Ernesto Orozco, Alcalde de Valledupar; Milena Serrano, Gestora Social del municipio; Ana Maya, Rectora de la Universidad Popular del Cesar; José Consuegra, Rector de la Universidad Simón Bolívar; Manuel Rangel, de la Gobernación del Cesar; y el Coronel comandante del Departamento de Policía Cesar.

Hacia la profesionalización y la Fundación Universitaria Cocha Molina

A corto y mediano plazo, según indican desde la Fundación Cocha Molina, serán 50 los músicos que recibirán este reconocimiento académico. Sumado a esto, en el marco del evento se anunció el inicio del trabajo conjunto con la Universidad Popular del Cesar (UPC).

Según precisó la rectora de la UPC, Ana Maya, la vía más viable para esta alianza es aplicar la política de reconocimiento de saberes, trazando así una ruta de homologación y transición para que los estudiantes técnicos ingresen al programa universitario de música. La rectora asumió el compromiso de impulsar un protocolo en un plazo de seis meses, confirmando que ambas instituciones ya se encuentran trabajando activamente en esta meta.

Salvaguardar la Parranda Vallenata

Asimismo, la institución avanza en su preparación para convertirse en la Fundación Universitaria Cocha Molina. Este paso tiene el propósito de educar a jóvenes, adultos y a todo aquel que desee salvaguardar y mantener vivo el legado de este género 100% colombiano, que tantas alegrías y cultura le ha dado al país. A través de estas iniciativas educativas, la Fundación busca seguir cerrando brechas sociales y generando oportunidades reales de desarrollo para la población colombiana.

La Fundación Cocha Molina hizo un llamado al Ministerio de Cultura, representado en este escenario por la viceministra Ana María Abello, para iniciar un proceso colectivo para reconocer y salvaguardar la Parranda Vallenata como patrimonio.

La Fundación destacó que la parranda es nuestro núcleo sociocultural, el origen histórico de la creación musical y una escuela no formal donde se transmite el respeto por la tradición. El objetivo de este llamado es contar con la orientación y el acompañamiento técnico del Ministerio para investigar, documentar y garantizar la participación comunitaria, buscando lograr este reconocimiento oficial y asegurar que las futuras generaciones sigan encontrándose alrededor de la música.