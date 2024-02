La nueva fiscal, marchas y las tensiones en el Partido Conservador: El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Corte Suprema votará, por tercera vez, para elegir fiscal general

En la mañana de este jueves, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reunirá por tercera vez para votar por Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo o Amelia Pérez para reemplazar a Francisco Barbosa, quien dejó la Fiscalía el pasado 12 de febrero. Martha Mancera, por su parte, está al frente de la entidad desde hace 10 días y su periodo al frente del ente investigador podría alargarse si el alto tribunal no elige hoy.

🔴 Marchas y plantones a la espera de la nueva fiscal

Se espera que la tarde de hoy se defina quién será la encargada, entre las ternadas por el presidente. Desde varios sectores de la sociedad civil se hicieron convocatorias para realizar marchas y plantones durante la tarde del jueves. Los puntos de concentración anunciados son: la fiscalía general de la Nación, la Plaza de Bolívar y la Corte Suprema de Justicia.

Teniendo en cuenta lo sucedido hace dos semanas, y para evitar posibles desmanes, la policía anunció que desplegará un fuerte operativo en el centro de la ciudad del cual harán parte 1.400 efectivos que contarán, además, con apoyo aéreo para intervenir ante cualquier alteración del orden público. Además, habrá cierres preventivos en inmediaciones del Palacio de Justicia y se instalará un Puesto de Mando Unificado que contará con la presencia de varias secretarías distritales y de la Defensoría del Pueblo, entre otros entes.

🔴 Tensión en el Partido Conservador

La elección de Luz Cristina López como nueva ministra de Deporte este miércoles minó la unidad de la bancada conservadora. Pronto después de la noticia, Efraín Cepeda salió a aclarar que el nombramiento no correspondía a una cuota conservadora y que la posición de la colectividad frente a las reformas del gobierno Petro no ha cambiado. “Quiero afirmar enfáticamente que ninguna persona que haga parte del Gobierno lo hace a nombre del Partido Conservador, (...) no sé cuál es la intención del Gobierno, pero las posiciones del partido frente a las reformas que fueron analizadas y discutidas continúan con plena vigencia y no hay modificación alguna”, dijo. Cuatro horas después, a través de una carta, Cepeda le informó al Directorio Nacional del Partido Conservador, su renuncia a la jefatura del partido.

🔴 Encuentro entre el ministro de Hacienda y el gerente del Banco de la República

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, participarán en el evento organizado por Anif y Fedesarrollo, “Perspectivas Económicas 2024″. También estarán presentes el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, la presidenta del Consejo Privado de Competitividad, Ana Fernanda Maiguashca, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía y el presidente de ANIF, José Ignacio López.

También estarán presentes Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de ANIF y Marta Juanita Villaveces, decana de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. El evento se desarrollará en la Universidad EAN desde la 8: 00 a.m.

🔴 Blinken llega a Argentina

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visita Argentina este jueves y viernes, luego de su paso por la cumbre de cancilleres del G20, liderada por Brasil. Durante su viaje, Blinken se reunirá con el presidente argentino, Javier Milei.

En la cumbre de cancilleres, vale la pena destacar, afloraron las divisiones en torno a la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza. El anfitrión de la cumbre, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, se encuentra en una crisis diplomática con Israel luego de que Lula comparara la acción militar de Israel en Gaza con el Holocausto y de que Israel declarara al mandatario persona no grata.

Blinken, canciller de uno de los principales Estados aliados de Israel, se dirige ahora a Argentina mientras ese país lleva a cabo celebraciones por los 75 años de relaciones diplomáticas con el Estado hebreo, en donde residen unos 100.000 argentinos.

🔴 La Recopa Sudamericana

Liga de Quito recibirá a Fluminense este jueves en el partido de la ida de la Recopa Sudamericana 2024, torneo que reúne a los ganadores de las copas Sudamericana y Libertadores del año anterior.

Liga, actual monarca de la Copa Sudamericana, ya ha derrotado al Flu en finales de torneos continentales: en la Libertadores de 2008 y la Copa Sudamericana de 2009.

🔴 Los 30 años de “No Te Va Gustar”

Este jueves, en el Movistar Arena de Bogotá, la agrupación uruguaya “No Te Va Gustar”, inicia la gira con la que celebra 30 años de trayectoria.