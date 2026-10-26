Con el triunfo, Brasil se desvía del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile o Colombia, respaldados por el presidente estadounidense Donald Trump, y se mantiene como uno de los pocos bastiones progresistas en la región.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con casi 81 años, fue reelegido este domingo para un inédito cuarto mandato, al derrotar a su rival conservador Flávio Bolsonaro en el mayor país de América Latina.

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La reelección de Lula, audiencia en el caso de Donovan Balanta y más en El Despertador

El líder de la izquierda desafió todos los pronósticos, tras perder en la primera vuelta frente al hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022). Se impuso con el 51,7% de los votos frente a 48,2% para el senador Flávio Bolsonaro.

Ninguna de las principales encuestas previó su triunfo en el balotaje.

🔴De la Espriella pidió investigar empresas generadoras de energía

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró en la noche de este domingo, durante una alocución, que pidió que se investiguen a las empresas generadoras de energía que presuntamente no han cumplido compromisos que ayuden a evitar un eventual racionamiento. Dijo que esta decisión se enmarca en las acciones para enfrentar el Fenómeno del Niño y la baja capacidad de los embalses. “Octubre ha sido el mes más seco de este semestre”, precisó De la Espriella. Advirtió que a los embalses ha llegado un 40 % menos de agua. En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que la capacidad de estos está en un 75,8 % y que la meta es tenerla en 80 % de aquí al 30 de noviembre. “La seguridad energética de Colombia no debe ponerse en riesgo por parte de quienes tienen la responsabilidad de respaldar el sistema”, enfatizó De la Espriella. Anunció que comenzó con una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas. También defendió su gestión en el Gobierno y de manera tácita justificó la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior.

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🔴Caso Donovan Balanta: juez define sí policías van a prisión

Este lunes, en horas de la mañana, se reanudará la audiencia en la que se definirá la solicitud de medida de aseguramiento en contra de los cuatro policías capturados y procesados por la muerte de Donovan Balanta Paz. Un juez resolverá si los uniformados enfrentarán el proceso tras las rejas o en libertad. Vale recordar que esta cita llega tras dos extensas jornadas que se desarrollaron entre el jueves y viernes, en las que se legalizó su captura y se les formuló cargos por homicidio agravado y tortura. Los policías se declararon inocentes.

🔴Santa Fe vs. Bucaramanga, duelo entre rivales directos

Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga se enfrentan este lunes, a las 8:05 p. m., en el estadio El Campín de Bogotá, en un partido pendiente de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II. Ambos equipos llegan con 25 puntos y buscarán una victoria que los acerque a la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

El conjunto cardenal intentará aprovechar su localía y mantener el impulso tras vencer 2-1 a Jaguares, mientras que los leopardos buscarán recuperarse de la derrota 1-0 ante Boyacá Chicó, que puso fin a su invicto. El encuentro también marcará el regreso de Pablo Peirano, ahora entrenador del Bucaramanga, a la casa de su antiguo equipo.

🔴El Banrep deberá tomar una nueva decisión de tasas

Esta semana, la junta directiva del Banco de la República tomará una nueva decisión sobre el rumbo de las tasas de interés. En su más reciente reunión, realizada el 30 de septiembre, el Emisor aumentó la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, hasta el 12,25 %.

Esta fue una sorpresa para el mercado, que apostaba por una nueva pausa en las alzas del indicador, que este año ha experimentado cuatro subidas y dos momentos de estabilidad. Desde diciembre de 2025 las tasas han sido incrementadas en 300 puntos básicos, un ritmo elevado en el ajuste de política monetaria que está efectuando el Banco de la República.

La principal razón es el aumento en la inflación: en septiembre se ubicó en 6,29 % anual. El dato duplica la meta del Banco de la República, que es del 3 %. Las principales presiones, destacó la junta, vinieron de alimentos y regulados.

La expectativa es una nueva alza de 25 puntos básicos para octubre.

🔴De la Espriella confirmó 10 muertos en bombardeo contra el Eln en Cauca

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la cifra total de muertos tras el último bombardeo ordenado contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln) ascendió a 10. La llamada operación Ónix fue ordenada el pasado 22 de septiembre en zona rural del municipio de El Tambo (Cauca).

A través de la red social X, el mandatario confirmó que entre los muertos se encuentra alias “Marcos Pacífico”, señalado como jefe del frente José María Becerra del Eln. En la operación también murió alias “Ochenta” o “Murillo”, considerado otra figura clave dentro de la estructura armada.

Según el presidente De la Espriella, esta operación es considerada el “golpe más duro de los últimos ocho años contra el Eln”. Durante la acción, las Fuerzas Militares también incautaron siete fusiles, una pistola y dos granadas. Asimismo, el mandatario detalló que fue ubicada un área campamentaria con capacidad para aproximadamente 25 integrantes del grupo armado.