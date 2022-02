Las cinco noticias del día: aborto en Colombia, crisis en Ucrania, Champions y más

Inglaterra se convirtió en el primer país occidental en presentar un plan para levantar todas las restricciones impuestas durante la pandemia bajo la bandera de una estrategia que el primer ministro de ese país, Boris Johnson, ha denominado como “vivir con el COVID-19″. La estrategia no incluye a Escocia, Irlanda del Norte o Gales, pues estos territorios tienen autonomía para definir sus propias reglas alrededor de la pandemia.

En qué va: El plan incluye medidas como que las personas positivas para coronavirus no deberán aislarse o que el personal de centros educativos ya no deberá realizarse pruebas de COVID-19 semanalmente. Así mismo, desde el primero de abril, los llamados pasaportes sanitarios ya no serán recomendados para los viajes al interior de Inglaterra, pero sí para los internacionales.