Las cinco noticias del día: uso de tapabocas en el país, Ucrania, Twitter y más

Asimismo, el mandatario anunció que se derogaráel decreto 1615 de 2021 para que no se deba exigir más el carné de vacunación para quienes entran a eventos públicos o privados de carácter masivo. “Se eliminará todo lo correspondiente al carné de vacunación para el ingreso a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas y museos”, señaló.

Qué viene: Para las personas extranjeras que lleguen al país se les recomienda ingresar con el carné de vacunación con esquema completo, y si no lo tienen deberán hacerse una prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas o una prueba negativa de antígeno que no supere las 48 horas.