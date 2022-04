Se dejará de exigir carné de vacunación covid-19 para entrar a eventos masivos

A pesar del cambio en varias medidas de bioseguridad, la emergencia sanitaria seguirá hasta el 30 de junio. Foto: ERNESTO GUZMAN JR

Durante una rueda de prensa realizada esta mañana – 25 de abril – el presidente Iván Duque anunció que la emergencia sanitaria se ampliará por dos meses. Es decir, irá hasta el 30 de junio. Sin embargo, también advirtió que “durante esta emergencia vamos a empezar a des escalar medidas no farmacológicas”. (Le puede interesar: No más tapabocas en interiores a partir del 1 de mayo (y otras nuevas medidas)

Entre las nuevas medidas que empezarán a aplicar desde el 1 de mayo, Duque explicó que está el de no exigir el carné de vacunación contra el covid-19 para entrar a eventos masivos. “Se va a derogar el decreto 1615 de 2021, lo que elimina la solicitud del carné de vacunación para quienes entran a eventos públicos o privados de carácter masivo”, afirmó. “Y por supuesto también se eliminará todo lo correspondiente al carné de vacunación para el ingreso a bares, gastrobares, discotecas, eventos deportivos, cines, bibliotecas y museos”. (Le sugerimos: Reino Unido autoriza su sexta vacuna contra el covid-19)

Otras medidas covid-19 que cambiarán en Colombia desde el 1 de mayo

1. A partir del 1 de mayo se va a retirar el uso de tapabocas en espacios cerrados para municipios que tengan el 70% del esquema de vacunación completo y el 40% de la dosis de refuerzo.

2. La medida no aplica para servicios de salud, hogares geriátricos, transporte público e instalaciones educativas.

3. El Ministerio de Salud deberá publicar un listado señalando cuáles son los municipios que han logrado este avance en la vacunación y, por ende, pueden dejar de usar tapabocas en espacios cerrados.

4. Para las personas extranjeras que deseen visitar Colombia: Aunque le Gobierno recomienda ingresar con el carné de vacunación con esquema completo, a los visitantes que no lo tengan se les pedirá prueba PCR negativa que no sea superior a 72 horas o una prueba negativa de antígeno que no supere las 48 horas.

5. Se derogará la estrategia PRAS y, en cambio, se consolidará la vigilancia colectiva y seguimiento local a través de entidades municipales. (Lea también: La OMS estaría a punto de revelar una nueva estimación global de muertes por covid-19)