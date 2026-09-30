Aun así, habrá debate al interior de la Junta del Banrep por cuenta de varias incógnitas sobre el rumbo de la economía colombiana. Con una inflación de 6,24 % en agosto y unas expectativas de cierre de año cercanas a 6,8 %, existe margen para que el Emisor suba las tasas, algo que el reciente aumento de tasas de la Fed, en…

La Junta Directiva del Banco de la República decide este miércoles, 30 de septiembre, qué hará con su tasa de interés, que actualmente está en 12 %. El grueso del mercado prevé que el Emisor mantendrá inalterada dicha tasa.

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Las tasas del Banco de la República, aspersión con glifosato y más en El Despertador

Aun así, habrá debate al interior de la Junta del Banrep por cuenta de varias incógnitas sobre el rumbo de la economía colombiana. Con una inflación de 6,24 % en agosto y unas expectativas de cierre de año cercanas a 6,8 %, existe margen para que el Emisor suba las tasas, algo que el reciente aumento de tasas de la Fed, en Estados Unidos, refuerza.

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Para saber cuál será el rumbo del Banrep, la clave estará en cómo voten los miembros de la Junta este miércoles. Una Junta más dividida, con más votos a favor de subir la tasa, podría respaldar al peso. El resultado de la reunión también puede mover el dólar, que este martes cerró en COP 3.330. Una pausa en la tasa, producto de un mayor consenso dentro de la Junta, podría presionar al peso y llevar la divisa hacia los COP 3.400, mientras que una subida inesperada podría acercarla a un rango de COP 3.250 a COP 3.280. Más señales llegarán con las minutas de la reunión, que permiten conocer las razones de la decisión y se publicarán el 5 de octubre.

🔴Congreso retoma debate sobre aspersión aérea con glifosato

Este miércoles llegarán al Congreso los ministros Jorge Mora (Defensa), Iván Cancino (Justicia), Fabio Arjona (Ambiente) y Ana María Vesga (Salud) para detallar las acciones relacionadas con la orden desde la Casa de Nariño para retomar la aspersión aérea con glifosato.

Además, se espera que en el Senado reciban a la nueva presidenta de Colpensiones, Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea. La abogada asumirá la presentación de su antecesor, Carlos René Montoya, a quien el presidente De la Espriella le pidió la renuncia tras las críticas que generó su paso por la Comisión Séptima del Senado.

🔴Quién era “Jhon Calzones”, exalcalde de Yopal asesinado en un ataque sicarial

El exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como “Jhon Calzones”, fue asesinado en la mañana del pasado 29 de septiembre, cuando de que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta le dispararan.

Torres fue elegido alcalde de Yopal en 2015, pero dejó el cargo dos años después, luego de ser condenado por el delito de urbanización ilegal. El proceso estaba relacionado con el proyecto de vivienda Ciudadela Bendición, a través del cual vendió alrededor de 10.000 lotes de 90 metros cuadrados.

🔴¿Bogotá está lista para funcionar 24 horas? Seguridad, transporte y economía vuelven al debate

El Concejo de Bogotá continuará el debate de control político sobre uno de los proyectos que busca transformar la actividad nocturna de la capital: la apuesta por una Bogotá que funcione durante las 24 horas.

La Comisión de Hacienda pondrá nuevamente sobre la mesa tres frentes: las oportunidades económicas de la noche, las condiciones de seguridad y movilidad para extender la actividad de la ciudad y los avances de la política de Bogotá Productiva 24 horas incluida en el Plan Distrital de Desarrollo.

Al debate están citadas las secretarías de Seguridad, Gobierno, Hacienda, Desarrollo Económico, Movilidad, Planeación, Salud y Cultura, además de TransMilenio, el Instituto Distrital de Turismo e Invest in Bogotá. También fueron convocados organismos de control, la Policía Metropolitana y la Cámara de Comercio.

La discusión permitirá revisar qué tanto ha avanzado la ciudad hacia una operación nocturna más amplia y, sobre todo, cuáles siguen siendo los obstáculos para lograrlo: transporte público durante la madrugada, seguridad para trabajadores y ciudadanos, oferta comercial, generación de empleo y capacidad institucional para mantener servicios durante las 24 horas.

🔴Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla: reedición de la final 2026-I

Nacional recibirá este miércoles a Junior por la tercera fecha (aplazada) de la Liga Betplay 2026-II, con la necesidad de volver al triunfo tras empatar 1-1 con Millonarios y perder 2-0 ante Llaneros. El equipo de Lucas González suma 19 puntos en nueve partidos y busca acercarse a los cuadrangulares. Junior, por su parte, llega en el puesto 16 con nueve unidades, aunque viene de vencer a Medellín y Fortaleza y necesita seguir sumando para acercarse al grupo de los ocho. El partido será en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:00 p. m. por Win+ Fútbol y Win Play.

🔴La ejecución de Christa Pike

Para este miércoles está prevista la ejecución de Christa Pike, quien se convertiría en la primera mujer en recibir la pena capital en ese estado en más de 200 años.

Pike fue condenada en 1996 por el asesinato de Collen Slemmer con la ayuda de su novio, Tadaryl Shipp, y un amigo, pero es la única que recibió la pena de muerte. Shipp, quien entonces tenía 17 años y la ley lo protegía de la pena de muerte, fue condenado a cadena perpetua. Slemmer fue torturada y asesinada con arma blanca, cuando Pike tenía 18 años.

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El caso ha provocado controversia, pues los abusos de los que la propia Pike fue víctima durante su infancia no fueron tenidos en cuenta durante el juicio. "Recorro esta ejecución todos los días en mi corazón", dijo la condenada en una grabación de audio sin editar compartida por sus abogados al diario The New York Times.

"Pase lo que pase el 30 de septiembre, este ya no será mi infierno", afirmó Pike al diario.

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🔴Miss Jamaica demanda a Miss Universo por grave caída. La organización respondió

Gabrielle Henry, quien representó a Jamaica en Miss Universo 2025, presentó una demanda contra la Organización Miss Universo y otras dos entidades tras el accidente que sufrió durante el certamen en Tailandia. La modelo se cayó por una abertura en el escenario, lo que le causó lesiones, incluyendo un traumatismo craneoencefálico, según afirmó en la demanda. Miss Universo aclaró que la seguridad y la producción del escenario eran responsabilidad de los organizadores y productores locales del evento.

En respuesta a esta acción legal, la organización aseguró que su principal preocupación tras el accidente fue apoyar a la reina de belleza en su proceso de recuperación. Además, la organización aseguró que, después del incidente, proporcionó asistencia a Henry y cubrió sus gastos médicos mientras estaba en Tailandia. En cuanto a la demanda, mencionaron que no pueden ofrecer detalles hasta que reciban formalmente los documentos del proceso judicial.