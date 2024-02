Laura Sarabia llega al Dapre y Martin Garrix se presenta en Bogotá: El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 El regreso de Laura Sarabia al gobierno Petro

Habiendo pasado tres días desde que se subió su hoja de vida a la página de la Presidencia, este viernes Laura Sarabia se posesiona como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), cargo que ocupaba Carlos Ramón González.

Sarabia deja su puesto como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) para regresar a trabajar directamente con el presidente Gustavo Petro, como lo hizo cuando fue jefa de gabinete entre agosto de 2022 y junio de 2023, cargo del que salió en medio del escándalo con su exniñera Marelbys Meza. Aun es incierto a qué entidad llegará González y quién quedará a la cabeza del DPS, el cual dirigió Sarabia durante cinco meses.

🔴 Reunión entre Milei y Antony Blinken

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó el jueves a Buenos Aires (Argentina) para reunirse por primera vez con el presidente Javier Milei.

El presidente de Argentina recibirá hoy en la Casa Rosada al secretario de Estado, quien posteriormente ofrecerá una conferencia de prensa con la canciller argentina, Diana Mondino.

El encuentro tendrá lugar un día antes de que el presidente argentino viaje a Washington para participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mayor encuentro anual de la derecha estadounidense, donde coincidirá con Donald Trump.

🔴 Martin Garrix en Bogotá

Uno de los mejores DJ de música electrónica del mundo se presenta este viernes en el Movistar Arena de Bogotá. El productor y músico neerlandés habló para El Espectador sobre sus orígenes, los sueños cumplidos y la forma en la que entiende las muchas músicas con las que ha trabajado en más de una década de trayectoria.

🔴 Normalización tributaria y economía del cuidado: los informes

La DIAN realizará una rueda de prensa donde espera presentar el más reciente informe: ¿Por qué no es conveniente para Colombia hacer una nueva normalización tributaria?

El DANE, por su parte, dará a conocer el reporte sobre la cuenta satélite de la economía del cuidado, que comprende la producción, distribución, intercambio y consumo de los servicios de cuidado, y su inserción en el Sistema de Cuentas Nacionales. El estudio busca visibilizar la relación entre el trabajo remunerado y el no remunerado, a partir del estudio de la distribución de tiempo en cada uno.

🔴 Pirámide ganadera

Este viernes la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en contra de Felipe Rocha, quien fue imputado por el delito de estafa y falsedad en documento privado. Según expuso el ente investigador, presuntamente el implicado ofrecía inversiones para levantar ganado, respaldado en el reconocimiento que tiene su familia en el sector. Sin embargo, la compra de ganado nunca se habría realizado y el dinero habría sido utilizado para otro tipo de inversiones y gastos.

🔴 Continúa la Liga BetPlay

Este viernes se jugarán tres partidos más por la octava fecha de la Liga BetPlay. El primer encuentro será Fortaleza vs. Boyacá Chicó (4:00 p. m.), seguido por Águilas Doradas vs. Envigado (6:10 p. m.) y la jornada cerrará con el juego entre Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali (8:20 p. m.). Podrá ver los tres juegos por la señal de Win Sports+.