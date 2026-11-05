La firma llegó después de una contrarreloj que tenía como hora límite la medianoche de este 4 de noviembre, pues el texto modificaba y prorrogaba la ley de…

El presidente Abelardo de la Espriella sancionó la Ley 2640 de 2026, llamada ley de sometimiento, con la que selló su política de seguridad y materializó su promesa de campaña sobre el manejo de los grupos criminales. Esta nueva norma le cierra la puerta a cualquier proceso de negociación o de paz con grupos al margen de la ley.

🔴 El presidente De la Espriella sancionó la ley de sometimiento

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Ley de sometimiento, huelgas en Francia y más en El Despertador

La firma llegó después de una contrarreloj que tenía como hora límite la medianoche de este 4 de noviembre, pues el texto modificaba y prorrogaba la ley de Orden Público que vencía este jueves, y que le da piso jurídico a múltiples mandatos constitucionales y mecanismos judiciales.

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El texto que ya cuenta con la rúbrica presidencial les impone condiciones a los actores armados para poder entrar a este proceso. Ahora, quienes decidan someterse tendrán que suscribir actas colectivas e individuales con plena identificación de sus integrantes a plenitud. Además, deberán entregar a personas secuestradas, víctimas de trata, niños reclutados, así como información completa sobre personas dadas por desaparecidas para encontrar sus restos.

🔴Francia enfrenta una nueva jornada de huelgas y protestas

Francia vive este jueves 5 de noviembre una nueva jornada de movilización social, con una huelga convocada por las principales centrales sindicales del país para exigir mejoras salariales, la defensa de los servicios públicos y medidas frente al deterioro del empleo y la industria. La convocatoria, respaldada por organizaciones como la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), la Confederación General del Trabajo (CGT), Fuerza Obrera (FO), Unsa y FSU, se suma a las protestas que se mantienen desde septiembre y que han incluido bloqueos estudiantiles, manifestaciones y enfrentamientos con las autoridades.

Las tensiones entre sindicatos y sectores más radicales marcan la jornada, en la que estudiantes y trabajadores buscan ampliar las protestas y aumentar la presión sobre Emmanuel Macron y su Gobierno.

🔴 Audiencia de medida de aseguramiento contra Luis Fernando Velasco

Este 5 de noviembre se llevará a cabo la audiencia de medida de aseguramiento contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. El exfuncionario es señalado por su presunta participación en el entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El exministro afronta un proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, este último en concurso homogéneo y sucesivo.

Según la Fiscalía, el entonces ministro del Interior habría direccionado contratos de la entidad para comprar votos de congresistas a favor de iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro, como las reformas pensional y a la salud, entre otras.

🔴 Los detalles del nuevo campus de Univalle

Con una inversión de más de COP 10 mil millones, la Universidad del Valle ya tiene una nueva sede en Sevilla, en el Eje Cafetero, de los que se conocerán más detalles este jueves, 5 de noviembre.

La sede espera tener 783 cupos y mejorar las condiciones de formación de 2.125 estudiantes. El nuevo edificio tiene 1.406 metros cuadrados distribuidos en tres niveles.

🔴 Normalización de vuelos en El Dorado

Las operaciones aéreas en el aeropuerto El Dorado continúan avanzando hacia la normalización luego de la falla que se presentó este miércoles en el sistema de visualización de radares del Centro de Control de Bogotá. Aunque la Aerocivil informó que la contingencia fue superada y se reanudaron las operaciones, las demoras y cancelaciones, todavía pueden repercutir en los itinerarios de algunos pasajeros.

Sobre lo ocurrido, la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (ACDECTA) precisó que la falla comenzó hacia las 12:40 p. m. y se prolongó durante aproximadamente dos horas.

La Aeronáutica confirmó que la afectación trascendió a El Dorado, pues el sistema también suministra información a otras salas de control. Además, el gremio advierte que estos episodios recurrentes hacen necesario actualizar los equipos y sistemas tecnológicos para garantizar la continuidad y confiabilidad de los servicios de navegación aérea.

🔴Regalías: las regiones tendrán menos recursos en 2027-2028

Las regiones tendrán COP 3,42 billones menos para financiar obras y proyectos durante 2027 y 2028. El presupuesto del Sistema General de Regalías, aprobado en primer debate en el Congreso, contempla COP 27,54 billones, una reducción del 11 % frente al bienio actual. De ese monto, COP 25,9 billones se destinarían a inversión, con el Caribe como la región de mayor asignación (COP 5,18 billones), seguido de los Llanos (COP 3,72 billones).

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El proyecto aún debe superar dos debates en las plenarias del Senado y la Cámara para convertirse en ley.

🔴Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Emanuel Otálvaro clasificó a las semifinales del tenis de mesa individual masculino de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras vencer 4-1 al chino Hechen Li en los cuartos de final. El colombiano mostró carácter en un partido exigente, especialmente en los dos primeros sets, que ganó por marcadores de 12-10 y 13-11. También se impuso 11-3 en el tercero, aunque cedió el cuarto (10-12), antes de cerrar el encuentro con un 12-10.

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El representante nacional tendrá un nuevo reto hoy, cuando enfrente a Ki Ho Li, de Hong Kong, por un lugar en la final. Otálvaro llega a esta instancia después de superar la fase de grupos con tres victorias y vencer al español Ladimir Mayorov en los octavos de final. El colombiano está cada vez más cerca de luchar por una medalla en Dakar.