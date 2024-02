Liberan a madre secuestrada de un niño que le pidió al Clan del Golfo su regreso

El Clan del Golfo señaló la liberación de Sara Emilia Rodríguez como un acto de "buena voluntad", para dar paso a futuras conversaciones con el gobierno. Foto: Agencia AFP

El pasado 4 de febrero se conoció la noticia del secuestro de Sara Emilia Rodríguez en el sur de Bolívar, por medio de un video en redes sociales en el que su hijo pedía su liberación: “Señores autodefensas, este video lo hago para que respeten a mi mamá, me la pueden devolver con vida, no tengo padre, no tengo a nadie, no me quiero quedar huérfano. ¿Por favor me la pueden regresar?”.

De acuerdo con informes iniciales, el Clan del Golfo, también reconocidos como las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), privaron de la libertad a la mujer por presuntas conexiones con la guerrilla de las FARC-EP, esto por insignias que llevaba en una de sus prendas de vestir.

“Fue capturada por tropas del frente Edgar Madrid Benjumea, encontrando en su poder un brazalete con los distintivos de las FARC-EP en su extremidad izquierda y un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros con 15 tiros”, comentó el vocero del grupo armado en una declaración compartida por Blu Radio. En este mismo video se comentó que la liberación de la mujer fue realizada en un acto de “buena voluntad”, como un símbolo de una próxima apertura a diálogos de paz con el gobierno.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, comentó: “Tenemos buenas noticias para el departamento y nuestro país, ya está en Barrancabermeja la madre de Johan David, secuestrada hace unos días por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, hoy en un gesto humanitario realizan su liberación, y pronto se encontrará con su pequeño hijo, gracias a Dios, al Ejército Nacional, este sí es el camino correcto hacia la paz”, recoge el medio mencionado.

La liberación se realizó en el municipio de San Pablo, al sur del departamento, con el apoyo de la iglesia católica y una comisión humanitaria de la OEA. Arana ha solicitado “intensificar las acciones militares” en esta zona debido a los constantes conflictos entre otros grupos armados al margen de la ley por la minería ilegal y el manejo del territorio.