Gobierno insiste en “huelga”, cara a cara de Ucrania y Rusia: El Despertador

🔴 Gobierno insistió en “huelga” para movilizar bases tras caída de consulta popular

Con los ojos puestos en mantener la movilización social para ganar respaldo en las calles a la administración del presidente Gustavo Petro, desde diferentes estamentos del Gobierno se viene promoviendo lo que sería una “huelga general” para demostrar inconformismo con lo que –según la Casa de Nariño– es la falta de apoyo desde el Congreso a sus iniciativas. De acuerdo con los mensajes que hace 24 horas reveló El Espectador, el jefe de Estado y su ministro del interior, Armando Benedetti, han venido dialogando sobre este tema y la forma en que podría impulsarse como una manera de mantener apoyo en callejero. Y fue precisamente en ese contexto que el ministro Benedetti, en un evento en Barranquilla, les pidió a organizaciones sociales y sindicales que se sumen a ese propósito. “No nos vamos a dejar imponer de una clase dirigente, torpe, miope, estúpida. Esto se hace convocando al pueblo de Colombia; ojalá decidan la huelga, porque son ustedes los que van a decidir, nosotros en el Gobierno Nacional no tenemos de dónde”, dijo el ministro Benedetti, este jueves, en Barranquilla. De hecho, será en esta ciudad, el próximo lunes, donde se realice –con la locución incluida– la primera gran manifestación del presidente Petro tras el hundimiento de su consulta popular, movilizando a sus bases en lo que considera debe ser un cabildo abierto que podría derivar en una huelga. En ese mismo sentido, y a través de un trino publicado desde China, el presidente Petro dijo que está listo a apoyar esta movilización. De hecho, dijo que la consulta popular ahora debería ser más amplia y, de paso, agregó que no quiere reelegirse. “Es cierto que sin movilización contundente hoy no se estaría estudiando ninguna reforma laboral en el Senado, ni se estaría estudiando la reforma pensional”, precisó Petro en un mensaje que tácitamente incluye una presión a la Corte Constitucional, cuya sala plena debe definir el futuro de esta última iniciativa.

🔴Negociaciones aplazadas en Turquía

La delegación rusa esperará a su contraparte ucraniana este viernes por la mañana en Estambul, después de varios aplazamientos que impidieron que esa reunión se celebrara el jueves, dijo el jefe negociador ruso, Vladímir Medinski.

“Mañana por la mañana esperaremos a la parte ucraniana”, dijo Medinski, citado por las agencias rusas.

El negociador ruso recalcó que la delegación de su país ha llegado a Estambul para “conversaciones directas sin condiciones previas”.

“Nosotros estamos preparados para empezar a trabajar”, insistió.

El Gobierno de Turquía confirmó previamente que el viernes habrá en Estambul reuniones con delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos en “formatos aún no determinados”.

Las negociaciones entre rusos y ucranianos, interrumpidas en primavera de 2022, tenían que comenzar a las 10:00 horas del jueves, 15 de mayo, pero finalmente fueron aplazados por 24 horas.

🔴 Nuevo balance de la fiebre amarilla en Colombia

El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte sobre la evolución de los casos de fiebre amarilla en Colombia, con corte del 15 de mayo. En lo corrido del año, se han registrado 64 casos confirmados y 26 fallecidos.

“Entre 2024 y lo que va de 2025, se han registrado 87 casos, de los cuales 39 han fallecido, en los siguientes departamentos: Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo, Caldas, Meta, Vaupés, Guaviare y Caquetá”, indicó Minsalud, a través de un comunicado.