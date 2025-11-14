Cuadrangulares de la Liga, el futuro de Tigo y Movistar y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Así quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor

Los cuadrangulares de la Liga BetPlay quedaron definidos tras la última fecha del todos contra todos. El Grupo A quedó conformado por Independiente Medellín, Atlético Nacional, Junior y América de Cali, un cuadrangular de alto voltaje con varios candidatos al título. En el Grupo B quedaron Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza CEIF e Independiente Santa Fe, que llega con impulso tras su clasificación agónica. Ambos grupos prometen duelos intensos y una lucha pareja por los cupos a la final.

🔴 La SIC se alista para decidir sobre la integración entre Tigo y Movistar

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informaría este viernes su decisión sobre la integración entre Tigo y Movistar.

En la tarde del jueves, la autoridad publicó un evento en su cuenta de Linkedin. En este se convocaba a una rueda de prensa para hoy a las 11 de la mañana. El motivo era precisamente informar la decisión de la SIC en torno a esta solicitud.

Sin embargo, horas más tarde eliminaron la publicación. Es probable que el anuncio se conozca en el transcurso del día mediante la una resolución o por medio de un comunicado de prensa que emita la SIC.

Legalmente la autoridad tiene hasta el 21 de noviembre para tomar una decisión.

El llamado que se ha hecho desde distintos sectores es que se apliquen condiciones que garanticen la competencia de jugadores más pequeños, como lo son WOM y los operadores móviles virtuales (entre los que figura SUMA y Móvil Éxito).

🔴 Debates en el Concejo de Bogotá

A partir de las 9:00 a.m., en el Recinto de los Comuneros, se discutirán por segunda vez varios proyectos sociales, entre ellos el fortalecimiento del seguimiento al estado nutricional de personas gestantes, niñas y niños menores de cinco años; el uso responsable y ético de la inteligencia artificial en el Distrito Capital; el servicio social estudiantil; y la fatiga y el cansancio en los conductores, entre otros. Será una jornada en la que participarán distintos secretarios del Distrito, entre ellos los de Educación, Gobierno, Integración Social y Salud, además de otros funcionarios.

🔴 La sombra de la violencia electoral: Colombia entra a 2026 con sus líderes sociales en la mira

Colombia entra al año electoral con un mapa teñido por la violencia. En los últimos meses de 2025, los asesinatos de líderes sociales han vuelto a aumentar, como si la historia repitiera su ciclo fatal cada vez que el país se acerca a los comicios.

Según el informe “Liderazgos sociales 2025: una tendencia que mata”, de Indepaz, del 1.° enero de 2016 al 6 de noviembre de 2025 fueron asesinadas 1.865 personas que ejercían algún tipo de liderazgo social o comunitario, de las cuales 317 eran mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. Entre 2022 y el 6 de noviembre de 2025 se registran 709 homicidios, y el balance preliminar sugiere que diciembre podría cerrar con un repunte frente a los años anteriores.

“La sociedad colombiana ha aprendido a convivir con el asesinato de sus liderazgos como parte del paisaje político”, concluye el informe.