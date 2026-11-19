La oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella llamó a marchas este jueves 19 de noviembre. La convocatoria está liderada por el Pacto Histórico, que bajo la presidencia del exjefe de Estado, Gustavo Petro, convocó a las movilizaciones "contra la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella", pues advierte que las medidas que se disponen en la ley de ajuste fiscal "aumentarían el impuesto de renta a 3 millones de trabajadores y reduciría los impuestos al…

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La oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella llamó a marchas este jueves 19 de noviembre. La convocatoria está liderada por el Pacto Histórico, que bajo la presidencia del exjefe de Estado, Gustavo Petro, convocó a las movilizaciones "contra la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella", pues advierte que las medidas que se disponen en la ley de ajuste fiscal "aumentarían el impuesto de renta a 3 millones de trabajadores y reduciría los impuestos al patrimonio de los más ricos".

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Esta es la segunda jornada de manifestaciones que convocan estos sectores y que, como la realizada el pasado 14 de octubre, se proyecta como un "paro nacional". Esta misma semana, el presidente De la Espriella anunció en alocución presidencial el retiro de la imposición de IVA a productos de la canasta familiar. Esta decisión, que llega después de días en los que las bancadas oficialistas habían pedido expresamente la revisión de este punto, permitió avanzar en los consensos que destraben el debate de la iniciativa en el Capitolio.

El Pacto Histórico ha señalado que "no descansará" hasta hundir esta propuesta. En esa línea, la bancada opositora radicó este miércoles una ponencia alternativa al proyecto oficialista. Como parte de su estrategia de agenda legislativa y agitación social en las calles, los sectores de oposición que convocan a las marchas advierten que el articulado que está concertando el gobierno De la Espriella con el Congreso podría "abrir la puerta a procesos de privatización de empresas estratégicas como Ecopetrol, Cenit y el Grupo Bicentenario".

🔴 Paro Nacional en Bogotá: estos son los puntos de concentración del 19 de noviembre

Bogotá tendrá este jueves 19 de noviembre varios puntos de encuentro en el marco del Paro Nacional convocado por centrales obreras, sindicatos y sectores sociales y políticos. La agenda incluye una marcha hacia el centro de la ciudad, actividades en la Universidad Pedagógica Nacional y concentraciones en el Park Way y frente a la Embajada de Israel.

Horarios y puntos de concentración:

9:00 a. m. – Parque Nacional: la marcha del Paro Nacional saldrá de la carrera Séptima con calle 26 y tendrá como destino la Plaza de Bolívar.

9:00 a. m. – Universidad Pedagógica Nacional: en la sede de la carrera 11 con calle 72 se realizará la actividad cultural La memoria vence al olvido: Eduardo Loffsner Torres.

10:00 a. m. – Universidad Pedagógica Nacional: desde el mismo punto está convocada la movilización La Peda se Moviliza.

11:00 a. m. – Park Way: el encuentro de El Paro al Barrio será en el monumento al almirante Padilla, en la carrera 24 con calle 37.

11:30 a. m. – Embajada de Israel: frente a la sede diplomática, en la calle 26 con carrera 57, se realizará el plantón Vigilia silenciosa por Palestina.

Tenga en cuenta que durante el día puedan surgir más movilizaciones que no están en la programación que entregó el Distrito. Según la Secretaría Distrital de Gobierno, podrían presentarse afectaciones en la movilidad y en rutas troncales y zonales de Transmilenio, especialmente en corredores como la calle 26, la carrera Séptima, la carrera 10 y la carrera 13.

🔴 Secretario de Guerra de EE. UU. visitó Colombia tras reunirse con Delcy Rodríguez

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó este miércoles a Colombia, donde fue recibido en la base aérea militar de CATAM, en Bogotá, por su homólogo colombiano, Jorge Eduardo Mora, y el canciller, Omar Bula. El funcionario estadounidense aterrizó en el país después de una sorpresiva visita a Venezuela, donde se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

El encuentro en Venezuela marcó un nuevo capítulo en las relaciones militares entre Washington y Caracas, pues ambos países anunciaron un acuerdo para reanudar la cooperación técnico-militar, suspendida desde 2005 durante el gobierno de Hugo Chávez. La visita de Hegseth a Colombia, por su parte, tiene como propósito fortalecer la cooperación en seguridad y defensa entre ambos países. Durante su estadía, fue protagonista la entrega de un avión militar Hércules C-130 a las Fuerzas Militares colombianas.

El canciller Omar Bula confirmó que la administración de De la Espriella buscará la aprobación del Congreso para realizar operaciones conjuntas con Estados Unidos en suelo nacional, en el marco de la estrategia de seguridad regional llamada "Escudo de las Américas". La declaración llegó en medio de la reunión que sostuvo con Hegseth y luego del informe del New York Times que aseguró que Colombia había rechazado el plan de Washington sobre operaciones militares conjuntas en el país. El propio presidente de la república desmintió esa información.

Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo.



NO HE RECHAZADO NINGUNA PROPUESTA DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP.



Por el… pic.twitter.com/fnNnv47MbE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 19, 2026

🔴 La inteligencia artificial llega a bolsa: Anthropic debutará en el Nasdaq

La inteligencia artificial hace su gran estreno en la bolsa este jueves, 19 de noviembre, con el debut de Anthropic, creadora del chatbot Claude, en el Nasdaq bajo el símbolo ANT. La empresa fijó este miércoles el precio de su acción en USD 83, por encima del rango de USD 70 a USD 78 que había anunciado, lo que le da una valoración de USD 1,5 billones, contando las opciones sobre acciones de los empleados y las acciones restringidas. Con 956 millones de títulos a la venta, la compañía recaudaría unos USD 79.400 millones, según un cálculo hecho con las cifras que publicó la empresa.

Esa cifra supera los más de USD 75.000 millones que captó SpaceX en junio, aunque esa empresa llegó a USD 86.000 millones con las acciones adicionales. Si los bancos ejercen la opción de colocar más títulos, Anthropic podría llegar a USD 91.600 millones.

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🔴 Celia Cruz ingresa al Salón de la Fama del Rock

La cantante cubana Celia Cruz recibió un reconocimiento póstumo al ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026. La institución estadounidense le concedió el premio Early Influence Award, que distingue a figuras cuya música y trayectoria contribuyeron a transformar la industria musical.



Con esta incorporación, la Guarachera de Cuba, fallecida hace 23 años, se convirtió en la primera artista cuya carrera se desarrolló principalmente en español en recibir esta distinción. Aunque otros músicos latinos ya formaban parte de la institución, su ingreso representa un hito para la música latina y los ritmos afrocubanos.



La ceremonia de reconocimiento se celebró este miércoles 18 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.