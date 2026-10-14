Marchas, salud del papa, cifras de informalidad, Champions y más en El Despertador

La oposición, por primera vez en cuatro años, medirá su capacidad de convocatoria a las calles sin el poder del Estado colombiano. En alocución presidencial,…

La oposición, liderada por el expresidente Gustavo Petro, llamó para hoy la primera protesta contra el gobierno de Abelardo de la Espriella. La nueva administración estrenará el decreto, firmado anoche, que regula la protesta social y da lineamientos para la acción de la Policía en caso de manifestaciones violentas.

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La oposición, por primera vez en cuatro años, medirá su capacidad de convocatoria a las calles sin el poder del Estado colombiano. En alocución presidencial, Abelardo de la Espriella aseguró que respetará y garantizará el derecho a la protesta social pacífica, pero no aceptará “caos” ni bloqueos a servicios esenciales.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que la primera jornada de protestas contra esta administración será monitoreada desde un Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por el presidente De la Espriella. Sobre el decreto de la protesta social, aseguró que era un texto “garantista”.

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Además, la jornada tiene de fondo la discusión de la izquierda con los sectores sindicales, pues centrales de alto perfil como la Confederación General de Trabajadores (CGT) se alejó de la convocatoria. Además, aunque la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) hizo convocatoria a sus afiliados, hay una lucha interna por el control del sindicato y su ejecutivo.

🔴Bogotá: horarios y recorridos de las marchas en la capital

Bogotá tendrá este miércoles 14 de octubre una nueva jornada de movilizaciones sindicales, educativas y sociales. Estas son las convocatorias divulgadas por la Secretaría Distrital de Gobierno:

9:30 a. m.: jornada preparatoria del paro, desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, convocada por organizaciones sindicales y políticas.

jornada preparatoria del paro, desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, convocada por organizaciones sindicales y políticas. 10:00 a. m.: marcha de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), con el mismo recorrido.

marcha de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), con el mismo recorrido. Hora por confirmar: movilización del sector universitario desde la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la calle 28 con carrera Quinta B.

movilización del sector universitario desde la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la calle 28 con carrera Quinta B. Usme: hay una convocatoria, pero no se han confirmado el horario ni el punto de encuentro.

¿Qué vías podrían verse afectadas?

Las marchas podrían afectar la carrera Séptima, la calle 26 y vías cercanas a la Plaza de Bolívar. También podrían presentarse cambios en la movilidad en Usme y ajustes en servicios de TransMilenio, según avance la jornada. No hay cierres ni desvíos confirmados en la información disponible. Se recomienda planear los desplazamientos con anticipación.

🔴Internacional: Expectativa por la salud del papa

El mundo católico amanece a la espera de nuevos reportes de la salud del papa, León XIV, luego de que el martes fuera diagnosticado con cáncer luego de la extirpación de un tumor en su pulmón derecho. El pontífice fue operado en el hospital Gemelli de Roma, el más grande de la capital italiana, adonde fue ingresado esa misma mañana y donde tradicionalmente han sido atendidos los papas. Al término de la intervención, se informó que a León XIV le fue extirpada parte del pulmón derecho luego de detectarle el tumor canceroso. El papa "se despertó con normalidad" tras la operación, informó el Vaticano. Una fuente vaticana señaló que se estaban realizando más pruebas para determinar si el cáncer se había extendido. El diagnóstico ahora plantea interrogantes sobre si el pontífice de 71 años realizará el largo viaje a América Latina previsto para el mes próximo.

🔴Negocios: Informalidad laboral: el campo y las mujeres, rezagados

La informalidad laboral bajó en Colombia, pero todavía afecta al 54,8 % de los trabajadores. El dato esconde brechas profundas: mientras en las principales ciudades la tasa fue del 40,7 %, en las zonas rurales dispersas llegó al 83,1 %. Además, el país perdió cerca de 52.000 ocupados jóvenes frente al año pasado y la tasa de ocupación de las mujeres campesinas fue de apenas 38,5 %, frente al 73,9 % de los hombres campesinos. Las cifras del DANE muestran que la mejora del mercado laboral no llega por igual a todos: el lugar donde se vive, la edad y el género siguen marcando diferencias en las posibilidades de conseguir trabajo.

🔴Deportes Continúa la acción en la UEFA Champions League

Este miércoles 14 de octubre se disputará una nueva jornada de la fase de liga, con nueve partidos que prometen emociones en el torneo de clubes más importante de Europa. Entre los encuentros más destacados aparecen el Manchester City contra el Paris Saint-Germain y el duelo entre la Roma y el Real Madrid, dos compromisos que concentran la atención de los aficionados.

La jornada comenzará a las 11:45 a. m., hora de Colombia, con los partidos entre Feyenoord y Como, y LASK frente a Liverpool. Posteriormente, a las 2:00 p. m., se jugarán siete encuentros: Roma vs. Real Madrid, Manchester City vs. PSG, Aston Villa vs. Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas, Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund, Real Betis vs. Porto y Slovan Bratislava vs. Stuttgart. Los equipos buscarán sumar puntos importantes en la lucha por avanzar a la siguiente fase de la competición.