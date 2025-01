A la cárcel primo de Sara Michel Vargas, acusado de su desaparición en Sogamoso

Imagen de referencia. Tras una discusión familiar, Sara Michel Vargas se salió de la casa y según las pruebas de la Fiscalía, Juan Carlos Rodríguez, primo de la niña, la recogió en una motocicleta antes de su desaparición. Foto: Cortesía Mincomercio

El primo de Sara Michel Vargas, Juan Carlos Rodríguez, fue enviado a la cárcel tras ser señalado como el principal responsable de la desaparición de la niña. En la noche del viernes 17 de enero, luego de su captura, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en su contra luego de que la Fiscalía presentara pruebas que lo vinculan con el caso. La niña, de 11 años, desapareció en la madrugada del 25 de diciembre de 2024 en Sogamoso, Boyacá.

Según la Fiscalía, Rodríguez fue la última persona que tuvo contacto con la niña antes de su desaparición. La niña salió de su hogar en la vereda Vanegas tras una discusión familiar en Nochebuena. Rodríguez la encontró en el sector rural de Vanegas y la trasladó en motocicleta hacia la vereda El Ciral. Los elementos probatorios recopilados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía demostraron que Rodríguez estuvo con ella antes de que se perdiera su rastro.

También, la Fiscalía indicó que, tras iniciar las indagaciones, Rodríguez negó haber tenido contacto con la niña. El fiscal a cargo imputó a Rodríguez el delito de desaparición forzada, acusación que el sospechoso no aceptó.

Los investigadores han obtenido nuevas pruebas, incluidas muestras de fluidos, que podrían confirmar la responsabilidad de Rodríguez en el caso. Sin embargo, aún se esperan los resultados de los análisis realizados por Medicina Legal sobre los restos humanos encontrados el 12 de enero en el sector El Espino, cerca del lugar de los hechos y con prendas similares a las que llevaba Sara Michel en el momento de su desaparición.

Mayerly Andrade Vega, hermana mayor de Sara Michel, expresó que no se les permitió reconocer las prendas encontradas junto al cuerpo. “Me iban a llevar a mí a reconocer algunas prendas, pero finalmente no lo permitieron. Le ruego a Dios que no sea ella, que sea otra niña y que sea una casualidad el tema de los zapatos que encontraron, pero solo Dios sabe por qué pasan las cosas”, comentó a W Radio.