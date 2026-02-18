Nueva disputa entre el Gobierno nacional y Antioquia por retrasos en el Túnel del Toyo

El Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia se comprometieron, en 2025, a cumplir el cronograma del Túnel del Toyo. Foto: Juan Camilo Ramírez - Gobernación de Antioquia

Una nueva controversia se ha generado alrededor de las obras del Túnel del Toyo, uno de los megaproyectos de infraestructura vial más grandes de Colombia y Latinoamérica, que busca conectar el centro del país con la costa Caribe, debido a nuevos roces entre la gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional.

De acuerdo con la gobernación de Antioquia, al completarse las obras del primer tramo (el segundo va en el 74%), se había pactado con el Gobierno Nacional que el Instituto Nacional de Vías (Invías) instalaría los sistemas electromecánicos clave para la ventilación, iluminación, seguridad y funcionamiento general del túnel. Sin embargo, los equipos ya adquiridos siguen almacenados.

“Son equipos fundamentales que deben estar sí o sí para poder avanzar en las obras. Debemos exigirle al Invías el cumplimiento de sus compromisos; ya no cumplió con la terminación del tramo dos, que tuvimos que asumir Medellín y Antioquia, así que al menos que no nos ponga trabas para poder poner en funcionamiento este túnel entre noviembre y diciembre de este año”, manifestó Luis Horacio Gallón, secretario de infraestructura de la Gobernación de Antioquia.

Sobre las advertencias, Invías comunicó que no es posible instalar los sistemas electromecánicos hasta que no se completen todas las obras del túnel, incluido el 26% restante del segundo tramo, que está a cargo de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, que es lo que garantiza las condiciones técnicas y de seguridad requeridas.

Por su parte, el gobernador de Antioquia anunció que radicarán una denuncia ante la Contraloría General de la República contra la Nación por un incumplimiento que podría generar detrimento patrimonial. De acuerdo con el secretario de infraestructura, además del deterioro que pueden sufrir los equipos, se están generando altos costos por su almacenamiento: entre 300 y 400 millones de pesos mensuales.

Rendón también propuso buscar una solución para no postergar la finalización de la obra. Teniendo en cuenta que la instalación de estos sistemas requiere 170.000 millones de pesos y solo se cuenta con 50.000 millones, manifestó: “En el Consejo de Gobierno decidimos: hablemos con el contratista, advirtamos del detrimento patrimonial, que la IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) le ponga esos 120.000 millones que se necesitan ya, para que se puedan instalar los equipos electromecánicos y la Gobernación asuma el costo financiero”.