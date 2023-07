Accidente de bus en Santander: estarían estafando a las familias de las víctimas

En el bus se movilizaban 41 personas, la mayoría de las cuales eran migrantes venezolanos. Foto: Gestión del Riesgo de Desastres | Santander

Un sujeto, que se estaría haciendo pasar por funcionario de Expreso Brasilia, la empresa a la que estaba adscrita el bus que se accidentó el pasado 22 de julio en El Playón, Santander, estaría solicitando documentos y dinero a los familiares de las víctimas para agilizar los trámites.

Lea: ¿Quiénes son las víctimas del accidente de bus en Santander?

Así lo denunció la empresa de transporte, que pidió a las autoridades intervenir ante esta situación, debido a que las mismas familias han indicado que las han abordado tanto en Medicina Legal, como en los centros asistenciales en los que son atendidos los 32 heridos.

El accidente se presentó sobre las 5:00 a. m. del pasado sábado. Un bus rodó por un abismo de más de 100 metros, en el sector conocido como Límites, del municipio El Playón, cuando se desplazaba de Cúcuta a Valledupar. En el vehículo, se movilizaban migrantes venezolanos, que tenían previsto atravesar el Darién.

En estos momentos difíciles y de profunda tristeza, reiteramos a las personas lesionadas y a las familias de los pasajeros fallecidos, que no están solos🙏🤍. Nuestro equipo de trabajo sigue atento en Bucaramanga. A través del SOAT y con recursos propios se cubren gastos médicos… pic.twitter.com/AGiQA8YRlx — Expreso Brasilia S.A (@expresbrasilia) July 23, 2023

Ocho de ellos, entre los que están dos menores de edad, murieron, mientras que el resto fueron trasladados a centros de atención en el municipio y Bucaramanga. En el transcurso de este domingo, familiares de las víctimas han llegado a la capital santandereana.

Le puede interesar: Reconocido DJ y su esposa fueron víctimas de sicariato en Soledad, Atlántico

Entre estos, se encuentra Consuelo Sanguino, cuñada de una de las víctimas, quien relató a Vanguardia que un niño de 8 años que falleció iba a Estados Unidos a reencontrarse con su papá. De igual forma, aseguró que testigos indicaron que el conductor iba a toda velocidad, mientras que con respecto a los muertos señaló que esperaban pronunciamiento de las autoridades.

“No sabemos nada. No nos lo han dejado ver porque nos dicen que no están en condiciones. Nos pidieron documentos de quienes vamos a reclamar los cuerpos. Estamos esperando que la empresa responda. No sabemos a dónde van a llevar los cuerpos”, dijo Sanguino.

En respuesta, Expreso Brasilia indicó que con apoyo del SOAT y recursos propios cubrirán gastos médicos, movilización de las víctimas a sus lugares de origen, incapacidades permanentes que se originen del accidente, así como los gastos funerarios de quienes murieron.