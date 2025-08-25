Capturaron a hombre que mató a una adulta mayor a machetazos en Sahagún, Córdoba

Imagen de referencia. Tras el ataque, la mujer fue trasladada al hospital local y posteriormente a un hospital de Montería donde falleció por la gravedad de las heridas. Foto: EFE - JORGE ABREGO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el municipio de Sahagún, en Córdoba, una adulta mayor de 70 años fue asesinada tras un ataque a golpes y con un machete. El presunto agresor fue identificado como Douglas, alias “El Chamo”, y fue capturado por la comunidad luego de cometer el ataque el sábado 23 de agosto.

Lea: Cortes de luz en La Cordialidad en Barranquilla y en Galapa: esto dijo la empresa

Según información preliminar, Luz Marina Miranda Macea, conocida como “Luzma”, fue agredida en circunstancias aún por esclarecer. Tras el ataque, la mujer fue trasladada al hospital del municipio donde recibió atención médica. Pero debido a la gravedad de las heridas la llevaron al Hospital San Jerónimo de Montería donde le realizaron una cirugía.

A pesar de los esfuerzos médicos, la mujer falleció. Las heridas que presentaba incluían traumatismo craneoencefálico severo, fractura de cúbito y radio izquierdo, y múltiples lesiones ocasionadas con un machete.

Le puede interesar: Incendio en una vivienda en Medellín dejó a un hombre y sus dos mascotas sin vida

Las autoridades investigan los motivos detrás del crimen, recopilan las pruebas y testimonios correspondientes para que el presunto responsable responda ante la justicia.

La Alcaldía de Sahagún en un comunicado lamentó el hecho. “Lamentamos este terrible hecho que no solo afecta a la víctima, sino que también impacta a toda nuestra comunidad”, mencionaron.