Accidente en vía de Santander dejó 4 personas heridas, entre ellos un bebé

En un choque frontal un bebé de 19 meses y 3 adultos resultaron heridos. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un accidente de tránsito se registró en la mañana del viernes 15 de agosto, en la vía La Fortuna- Bucaramanga, en el que tres adultos y un bebé de 19 meses resultaron heridos.

El choque se dio entre dos vehículos de frente, e involucró un automóvil rojo en el que se movilizaba la familia que resultó herida y un vehículo tipo tractocamión.

Lea: Esto se sabe del secuestro de médica en Sevilla, Valle: liberaron a sus dos hijos

Entre los heridos se encuentra un hombre de 50 años que tuvo una fractura de mandíbula y heridas en el rostro. Una joven de 19 años que sufrió trauma de tórax y lesión en la pierna izquierda. Un hombre de 37 años que presentó trauma en la espalda y el bebé tuvo un trauma craneoencefálico moderado.

Después de ser atendidos por organismos de socorro en el lugar, fueron trasladados a un centro asistencial donde reciben atención médica especializada, al parecer ninguno de gravedad.

Por su parte, la hipótesis que manejan las autoridades es una posible invasión del carril contrario. Pero aún no han confirmado la causa exacta del accidente. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales.

Le puede interesar: ¿Quién es Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026?

“Un vehículo tipo tractocamión colisionó con un automóvil en el que se desplazaba una familia, lo que generó una colisión que dejó tres adultos y un menor lesionados. Se presentaron daños materiales, pero el siniestro no fue de gravedad. El bebé sufrió contusiones, aunque no reviste mayor riesgo. Realizamos manejo de tráfico”, especificó Carlos Ernesto Vergara Vélez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander a El Tiempo.

Las autoridades piden a los conductores aumentar las medidas de seguridad y tener precauciones en vías con alta probabilidad de accidentes.