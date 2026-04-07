Accidente en vía Ibagué-Bogotá: volcamiento de bus deja tres muertos y varios heridos

Al parecer, el conductor perdió el control y terminó volcándose a un costado de la vía. Foto: Archivo Particular

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Un grave accidente se registró en la madrugada de este martes 7 de abril en la vía Bogotá-Ibagué. Un bus de transporte público, en el que se movilizaban 27 personas, terminó volcado a un costado de la vía luego de que, al parecer, el conductor perdiera el control. Hasta el momento, las autoridades reportan tres muertos y varias personas heridas.

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El hecho se registró específicamente en el kilómetro 13 más 400 metros de la Ruta 40TLF, sobre la glorieta de Payandé. Testigos indicaron a las autoridades que el bus de la empresa Coomotor, de placas THP-832, primero se salió de la vía y luego terminó volcándose sobre el carril derecho.

La emergencia fue atendida directamente por entidades de socorro de la capital tolimense y personal de la concesionaria vial AppGica, que trasladaron a los heridos a centros asistenciales cercanos. De igual forma, confirmaron la muerte de los tres pasajeros que aún no han sido identificados.

Ante lo ocurrido, las autoridades de tránsito bloquearon el paso, por lo que recomendaron a los conductores tomar vías alternas como la salida por Picaleña-Buenos Aires.

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Adicionalmente, el director operativo de la Secretaría de Tránsito, Miguel Bermúdez, pidió a los conductores extremar las medidas de prevención al transitar por las vías.

Lista de pasajeros que iban en el bus

Aunque no se tiene certeza de quiénes son las víctimas mortales del accidente sobre la vía Ibagué-Bogotá, se conoció la lista de personas que se movilizaban en el vehículo: