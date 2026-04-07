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Accidente en vía Ibagué-Bogotá: volcamiento de bus deja tres muertos y varios heridos

El hecho se registró en la glorieta de Payandé. En el vehículo de transporte público se movilizaban 27 personas.

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Redacción Colombia
07 de abril de 2026 - 12:46 p. m.
Al parecer, el conductor perdió el control y terminó volcándose a un costado de la vía.
Al parecer, el conductor perdió el control y terminó volcándose a un costado de la vía.
Foto: Archivo Particular
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Un grave accidente se registró en la madrugada de este martes 7 de abril en la vía Bogotá-Ibagué. Un bus de transporte público, en el que se movilizaban 27 personas, terminó volcado a un costado de la vía luego de que, al parecer, el conductor perdiera el control. Hasta el momento, las autoridades reportan tres muertos y varias personas heridas.

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El hecho se registró específicamente en el kilómetro 13 más 400 metros de la Ruta 40TLF, sobre la glorieta de Payandé. Testigos indicaron a las autoridades que el bus de la empresa Coomotor, de placas THP-832, primero se salió de la vía y luego terminó volcándose sobre el carril derecho.

La emergencia fue atendida directamente por entidades de socorro de la capital tolimense y personal de la concesionaria vial AppGica, que trasladaron a los heridos a centros asistenciales cercanos. De igual forma, confirmaron la muerte de los tres pasajeros que aún no han sido identificados.

Ante lo ocurrido, las autoridades de tránsito bloquearon el paso, por lo que recomendaron a los conductores tomar vías alternas como la salida por Picaleña-Buenos Aires.

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Adicionalmente, el director operativo de la Secretaría de Tránsito, Miguel Bermúdez, pidió a los conductores extremar las medidas de prevención al transitar por las vías.

Lista de pasajeros que iban en el bus

Aunque no se tiene certeza de quiénes son las víctimas mortales del accidente sobre la vía Ibagué-Bogotá, se conoció la lista de personas que se movilizaban en el vehículo:

  • Rubén Darío Chala Morales
  • Andrés Felipe Arroyave
  • Jair Medina Prieto
  • Armando Cardozo
  • José Ortiz
  • Miguel Parra
  • Juan David Guerra Hernández
  • Jhon Dairon Ramírez Ocampo
  • Arbey Sebastián Díaz
  • Axel Andrés Rojas Laverde
  • Robinson Correa Audor
  • Yency García Zapata
  • Carmen Emilia Zapata
  • Ángel María García Firigua
  • Leonor Zapata Torres
  • Brayan Gómez
  • Mario Alexander Gallego
  • David Santiago Alvis Borrero
  • Diana Valentina Agudelo Devia
  • Daniel Montoya
  • María Alejandra Vega
  • Gabriela Marín
  • Soraya Vargas
  • Tatiana del Pilar Murcia Vargas
  • Isabel Luna Vargas
  • Mayanis Mena
  • Sandro Reyes
  • Joel Sailet Joven Ramos
  • Constantino Nossa
  • Sara Salcedo
  • Alessia Mirella Piccinini Hernández
  • Luis Enrique Polo Cuenca
  • Olga Milena Waltero
  • Menor de edad
  • León Julieth
  • Daniela Salazar
  • Faberth Rojas
  • Yeison Atuesta

Por Redacción Colombia

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