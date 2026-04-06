Capturan a joven de 19 años por asesinato de mujer y su hijo en Villavicencio

El doble homicidio ocurrió en una vivienda de Villavicencio, el presunto responsable fue capturado tras las investigaciones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Las autoridades capturaron a un joven de 19 años acusado de estar detrás de un doble homicidio en el barrio San Antonio, en Villavicencio. Las víctimas fueron Maryi Paola Barragán, de 30 años, y su hijo Eliab David Galeano, de 12, quienes fueron encontrados sin vida dentro de la vivienda.

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Lo que se sabe del crimen

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hecho se habría registrado en la mañana del Viernes Santo, cuando el presunto agresor ingresó a la vivienda con la intención de cometer hurto. La principal hipótesis de las autoridades indica que, al ser descubierto por las víctimas, el atacante las habría asfixiado hasta causarles la muerte.

El hallazgo se produjo luego de que vecinos y familiares alertaran a la Policía por la falta de respuesta desde la vivienda. Al ingresar, las autoridades encontraron los cuerpos sin signos vitales.

La pista clave y la captura

Las primeras labores de investigación incluyeron la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios de vecinos, quienes señalaron haber visto a una persona salir de la vivienda horas después del mismo día.

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Además, uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que la vivienda había quedado asegurada desde el exterior, lo que habría retrasado el hallazgo de las víctimas.

Con base en estos indicios, las autoridades lograron ubicar y capturar a un joven de 19 años, residente del mismo sector, identificado como Jefferson Bobadilla Acuña. Según la Policía, el joven habría ingresado posteriormente a otro sector de la ciudad e incluso intentado contactar a otras personas para retirar objetos de la vivienda.

Tras su captura, el joven fue puesto a disposición de la Fiscalía, que lo imputó por homicidio agravado. Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, el coronel Elkin Jesús Corredor, indicó que “se desplegaron capacidades de investigación criminal e inteligencia para esclarecer el caso en el menor tiempo posible”.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió el doble homicidio.