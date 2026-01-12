Accidente entre dos lanchas en río de Tumaco dejó siete muertos, un desaparecido y un herido

Imagen de referencia. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el sector de La Bocana, zona rural de Tumaco, Nariño, donde desembocan los ríos Chajal y Mejicano, se presentó un choque entre dos embarcaciones en la madrugada del domingo 11 de enero. La alcaldía del municipio informó que este hecho dejó siete personas muertas, un desaparecido y un herido.

Lea: Decretaron tres días de duelo en Manzanares, Caldas, por muerte de Yeison Jiménez

Según la información preliminar, las lanchas colisionaron en medio de escasa visibilidad y fuerte oleaje, lo que provocó que varios pasajeros cayeran al agua. Habitantes del sector y equipos de socorro lograron rescatar a varios de los ocupantes de ambas lanchas.

Los cuerpos de las personas fallecidas fueron trasladadas primero al muelle La Bavaria y luego a la sede de Medicina Legal de Tumaco para los procedimientos de identificación. Dos de las víctimas lograron llegar con vida al Hospital San Andrés de Tumaco, pero fallecieron después debido a la gravedad de los traumatismos, dejando un saldo de siete muertos. Y la persona herida, de nacionalidad ecuatoriana, está siendo atendida por parte del personal de salud.

Cinco de las víctimas fueron identificadas: Jader Zamora, Arnovil Arcilla, Nelson Iván Guerrero Valencia, Ángel Fernando Valencia Valencia y Luis Mateo Guerrero Castillo. Los otros dos fallecidos están aún en proceso de identificación. Según el relato de locales, algunas de las víctimas eran habitantes de la zona que realizaban desplazamientos habituales por los esteros.

Le puede interesar: Tiroteo en Urrao dejó dos muertos y ocho heridos

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro. Las hipótesis preliminares apuntan a que influyeron factores ambientales y operativos, ya que la zona es conocida por la fuerza de sus corrientes y por la dificultad de navegación nocturna debido a la falta de iluminación. Además, analizan si hubo exceso de velocidad o si las embarcaciones no contaban con los elementos de seguridad exigidos.

“Desde el momento en que se tuvo conocimiento del suceso, la Alcaldía Distrital de Tumaco activó los protocolos de emergencia, manteniéndose en articulación permanente con las autoridades competentes para las labores de búsqueda, rescate, atención humanitaria y los procedimientos legales correspondientes. Las autoridades continúan en el territorio adelantando las acciones necesarias, mientras se espera la confirmación oficial sobre la posible existencia de más personas involucradas en este hecho”, confirmaron en un comunicado desde la Alcaldía de Tumaco.

Además, hicieron un llamado a los conductores de las embarcaciones fluviales y marítimas para que “acaten las normas de navegación y adopten las medidas de seguridad necesarias, especialmente durante la noche, con el fin de prevenir este tipo de situaciones”, agregaron.