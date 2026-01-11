Decretaron tres días de duelo en Manzanares, Caldas, por muerte de Yeison Jiménez

La alcaldía de Manzanares rindió un homenaje al artista y su manager y convocó a sus habitantes para izar la bandera a media asta. Foto: Alcaldía de Manzanares

En Manzanares, Caldas, la administración municipal decretó tres días de duelo y organizaron un acto protocolario en memoria del cantante de música popular Yeison Jiménez y su manager Jefferson Osorio, oriundos de este municipio, quienes fallecieron junto a otros cuatro ocupantes en un accidente aéreo el pasado sábado 10 de enero.

El accidente de la avioneta en la que se movilizaban ocurrió en el aeródromo Juan José Rondón, entre Paipa y Duitama, y se dirigían a Medellín debido a una presentación que tendría el artista en Marinilla, Antioquia.

“En homenaje y memoria de Yeison Jiménez, Jefferson Osorio y todas las almas que partieron junto a ellos, invitamos a la comunidad para que nos acompañen en este acto de respeto, solidaridad y reflexión por tan lamentables pérdidas”, invitó la Alcaldía.

En homenaje fue realizado en el Parque de Bolívar, donde los asistentes asistieron con prendas blancas, recordaron los inicios del artista, quien desde niño quería dedicarse a la música.

“El fallecimiento de ambos ciudadanos ha generado un profundo sentimiento de dolor, consternación y solidaridad en la comunidad manzanareña, que hoy reconoce su legado humano, cultural y artístico”, añadió la administración municipal.

Además, expresaron que el pueblo que vio nacer al cantante lo despide con gratitud, amor y orgullo. “Tu voz seguirá viva en nuestros corazones y tu nombre quedará siempre en la historia de Manzanares”, concluyeron desde la Alcaldía.

La última visita del artista a Caldas fue el 4 de enero, en la Feria de Manizales, donde recordó sus orígenes y habló sobre sus sueños y planes artísticos. Además, conmovió al público tras apoyar a una joven artista local invitándola a cantar junto a él en el escenario y a quien, en apoyo de un creador de contenido conocido como Camilo Cifuentes, le regalaron una moto.

Por su parte, las primeras indagaciones de lo ocurrido en el accidente apuntaron a que la avioneta sí alcanzó a despegar. “Dentro de la información técnica y los datos recolectados hasta el momento, se logra evidenciar que efectivamente hay un desplazamiento desde el momento en que despega la aeronave. Hay un viraje en vuelo y posteriormente la colisión”, aseguró a La FM el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, quien además explicó que ese desplazamiento en el aire fue de tres a cinco minutos.

Según los reportes, la avioneta tenía todos los certificados necesarios para volar. Por el momento, las investigaciones avanzan teniendo en cuenta diferentes factores, tanto operacionales como humanas.