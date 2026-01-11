Tiroteo en Urrao dejó dos muertos y ocho heridos

Imagen de referencia. El ataque se registró en la Zona Rosa del municipio de Urrao. Foto: Alcaldía de Urrao

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un ataque sicarial terminó en una balacera, que dejó dos muertos y ocho heridos, en la Zona Rosa del municipio de Urrao, en Antioquia, en la noche del pasado sábado 10 de enero.

Lea: Primeras indagaciones evidencian que avioneta en la que iba Yeison Jiménez sí despegó

De acuerdo con las autoridades, sobre las 11:43 p.m., dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra un hombre de 20 años, al que asesinaron. Posteriormente, en su intento de huida, los sujetos se encontraron con una patrulla de Policía a la que dispararon.

Los patrulleros, que hacían labores de prevención y control, respondieron con más disparos, lo que generó la balacera y el pánico general de quienes se encontraban a esa hora de fiesta en el sector.

Heridos en ataque en Urrao

“Durante el intercambio de disparos, ocho civiles resultaron lesionados, quienes fueron atendidos por personal médico. Cuatro de ellos recibieron atención y fueron dados de alta, mientras que los otros cuatro continúan hospitalizados bajo observación médica especializada”, indicó la Policía de Antioquia.

Le puede interesar: Niño de cuatro años murió tras quedar atrapado en un incendio de una vivienda en Cartagena

Adicionalmente, las autoridades informaron que los uniformados capturaron a los dos sicarios, quienes resultaron heridos por los disparos, uno de ellos murió. Además, Ferley Puerto Sánchez, comandante encargado de la policía Antioquia, explicó que cuatro de las personas heridas ya fueron dadas de alta.

Sobre el atacante que falleció, la Policía señaló que inicialmente se identificó con otra identidad y murió sobre las cuatro de la mañana de este domingo, cuando era trasladado de Caicedo a Medellín. El otro se encuentra en un hospital de la capital antioqueña bajo custodia policial.

Ante lo ocurrido, el alcalde de Urrao, Antioquia, Nilson Javier Barrera Holguín, señaló que los dos hombres que murieron estarían vinculadas a actividades delincuenciales. “Al que asesinaron, había acabado de salir de la cárcel”.

Por su parte, el coronel Puerto indicó que adelantan las investigaciones. “Tenemos toda la acción investigativa, una comisión especial, criminal, de inteligencia y, por supuesto, el Comando Operativo del Servicio de Policía, con el fin de verificar la situación y, pues, mantener la tranquilidad que debe mantenerse en ese municipio”.