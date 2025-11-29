Accidente sobre la vía Panamericana deja tres muertos y al menos 15 personas heridas

Entre los heridos está una niña que tuvo que ser rescatada por el cuerpo de Bomberos de Popayán. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una grave emergencia se registró en la madrugada de este sábado 29 de noviembre en el tramo que conduce de Popayán a Cali sobre la vía Panamericana. Un bus de servicio público de la empresa Flota Magdalena se volcó sobre la vía, dejando tres personas muertas y al menos 15 heridas.

Lea: Las apuestas de la Feria de Cali para buscar su sostenibilidad y mantener la tradición

“El bus Gacela de la empresa Flota Magdalena terminó volcado en el sector del Parque Industrial. Las personas heridas fueron trasladadas en ambulancias hacia centros asistenciales. Además, se realiza el rescate de un menor de edad”, explicó el teniente Francisco José Arboleda, comandante de los bomberos de Popayán.

La emergencia fue alertada por conductores que transitaban por la zona, que marca el ingreso a Popayán. Las autoridades indicaron que el vehículo había salido de Pasto y tenía como destino Pereira.

Las tres víctimas fatales fallecieron en el lugar. La vía tuvo que ser cerrada debido a que varios de los lesionados y muertos quedaron atrapados por las latas del bus. Al mediodía de este sábado las autoridades mantenían abierto el paso a un solo carril.

Le puede interesar: En accidente de tránsito murió reconocida influenciadora Bikegirl, ¿qué pasó?

Identifican a dos de las víctimas de accidente de bus en Parque Industrial

En el bus viajaban varios de los músicos de la agrupación del cantante de música popular Danny Cardona, quien confirmó en sus redes sociales que entre los muertos están Anderson Pérez Toro, bajista de la banda, y el requintista Nicolás Mateo Urbano Rodríguez.

“¡Hoy lamentamos mucho este momento.Este ha sido un año duro! Lleno de desafíos y pruebas muy duras. Pero Dios está por delante de nosotros. ¡LOS QUIERO MUCHO MIS MUCHACHOS!”, indicó el músico.

Las autoridades aseguraron que adelantan las investigaciones para determinar las causas del accidente. Entre las hipótesis se indaga si el siniestro se dio por un microsueño del conductor o por una falla mecánica.