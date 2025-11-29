En accidente de tránsito murió reconocida influenciadora Bikegirl, ¿qué pasó?

Karen Sofía Quiroz Ramírez, conocida como Bikegirl tenía más de 20 mil seguidores en Instagram y 7 mil en TikTok. Foto: Archivo Particular

Este sábado 29 de noviembre se realizarán en Bucaramanga las honras fúnebres de Karen Sofía Quiroz Ramírez, conocida en redes sociales como Bikegirl, quien murió en la noche del pasado miércoles 26 de noviembre, luego de que la arrolló un tractocamión sobre la vía que comunica a Girón con Floridablanca.

Según indicó la Dirección de Tránsito de Floridablanca, el hecho se registró sobre las 9:40 p.m. Al parecer, la joven de 25 años, que iba en una motocicleta Suzuki Gixxer, de placa DNJ-94H, intentó hacer una maniobra entre un Chevrolet Spark, de placas REM-451, y un tractocamión de matrícula SSW-694, pero falló.

La joven habría caído de la motocicleta al costado izquierdo, por donde iba el tractocamión, por lo que fue arrollada por las llantas traseras del vehículo de carga. Aunque varias personas intentaron auxiliarla, la joven murió instantáneamente.

“La Fiscalía entrará a determinar de manera clara y precisa las causas de este accidente de tránsito fatal, adelantar las pesquisas correspondientes, realizar las respectivas entrevistas a los testigos, analizar los videos de las cámaras y, finalmente, determinar si hubo algún tipo de responsabilidad por parte de alguno de los conductores involucrados”, dijo a Vanguardia Jahir Andrés Castellanos Prada, director de Tránsito de Floridablanca.

Mensaje premonitorio: “espero no estrellarme”

Quiroz Ramírez, de 25 años, se hizo reconocida en redes sociales por compartir contenido en su motocicleta. Tenía más de 27.000 seguidores en Instagram y 25.000 en TikTok, por lo que en los últimos días varios de sus allegados han lamentado su fallecimiento.

Horas antes del fatal accidente sobre el anillo vial, Quiroz publicó una historia en Instagram en la que señaló: “Espero no estrellarme por manejar sin mis gafas”, seguido de una imagen de sus gafas rotas. El mensaje ha sido difundido ampliamente en redes sociales, ante lo ocurrido.