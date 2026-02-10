Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Accidente vía La Línea: tractocamión arrolló varios vehículos; hay un muerto

El corredor Ibagué–Calarcá–Ibagué ya fue reabierto tras permanecer toda la noche cerrado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
10 de febrero de 2026 - 12:37 p. m.
Al parecer el tractocamión se quedó sin frenos
Al parecer el tractocamión se quedó sin frenos
Foto: Captura de pantalla
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las autoridades viales ya reabrieron el paso por la vía La Línea, donde en la noche del pasado lunes 9 de febrero se presentó un grave accidente entre un tractocamión y otros dos vehículos de carga, luego de que el primero al parecer presentara un problema con los frenos. Hubo un muerto y varios heridos.

Lea: Cali, la ciudad de las aves, regresa la BirdFair 2026 a Colombia

El hecho se registró sobre el Alto de la Línea, en la vía que conecta los municipios de Calarcá y Cajamarca. En las imágenes registradas por la cámara de un vehículo se ve que el tractocamión se lleva por delante varios vehículos, incluidas dos motocicletas.

Según las autoridades, en el choque también estuvieron involucrados un tractocamión cisterna, un camión tipo turbo. Además, se registró la muerte de una persona, Leonardo Figueredo, quien alcanzó a ser trasladado a un centro médico en Cajamarca donde murió.

La emergencia fue atendida por la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, que hizo el cierre completo del paso, sobre el kilómetro 36+000, en el sector conocido como Itaic.

Le puede interesar: Avioneta que cubría la ruta Popayán- Cali se accidentó cerca del aeropuerto

Sobre lo ocurrido, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que “lo ocurrido nos recuerda la importancia de viajar con la mayor responsabilidad. Lamento que situaciones como esta sigan presentándose y espero una pronta recuperación para las personas lesionadas”.

Adicionalmente, la funcionaria hizo “un llamado a revisar los vehículos, conducir con precaución y acatar siempre las recomendaciones de las autoridades”.

Por su parte, Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, indicó que ya está abierta la vía, aunque resaltó que el tráfico es alto por la congestión que se generó a lo largo de la noche y la madrugada.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

accidente

vía La Línea

tractocamión

choque

frenos

video

Ibagué

Cajamarca

 

Johnny Xavier(81403)Hace 1 hora
Y la revisión técnico-mecánica 10/10 y recien hecha.

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.