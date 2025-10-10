Accidente vía Tumaco-Pasto entre un camión y un bus: reportan varios muertos

En el accidente están involucrados dos vehículos que chocaron fuertemente, un camión y una camioneta aerovan. Foto: Archivo Particular

En la mañana de este viernes 10 de octubre se registró un siniestro vial entre una camioneta aerovan y un camión en la vía que conecta a Tumaco con Pasto en el sector La Espriella.

El Secretario de Gobierno, Freddy Gámez, informó que en el reporte que manejan hasta el momento registran tres personas fallecidas y que en un reporte extra aseguran que podrían ser siete las víctimas mortales, además de que hay varias personas heridas.

“Sobre la vía La Espriella conocemos que es una recta en la que conducen con velocidades altas, posiblemente sea una situación similar, porque en esta parte de la vida suelen pasar accidentes de este tipo, la coalición fue muy fuerte de acuerdo a las imágenes”, indicó Gámez.

Los organismos de socorro y la Policía de carretera se encuentran en la zona atendiendo la emergencia, mientras que los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos. Por el momento se desconocen las causas del accidente.

Un hecho similar ocurrió el 3 de octubre en la misma vía en el sector conocido como Nariz del Diablo, jurisdicción del municipio de Mallama, que involucró a un vehículo particular y un tractocamión, dejando una persona sin vida.

