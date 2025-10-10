Asesinaron a líder social y a su hijo en Totoró, Cauca: esto se sabe

Imagen de referencia. Las víctimas se dirigían a su vivienda cuando fueron interceptados por sujetos armados y les dispararon. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Willer Gallego Mazabuel, líder social, abogado y excandidato al Concejo del municipio de Totoró, Cauca, y su hijo Daniel Gallego Jaramillo, de 16 años, fueron asesinados en el pasado jueves 9 de octubre. El hecho ocurrió en la vereda El Diviso, en el resguardo indígena de Paniquitá, en un ataque de grupos armados ilegales, después de enfrentarse entre ellos y luego con el Ejército.

Según la información preliminar, las víctimas iban de camino a su vivienda cuando fueron interceptados por hombres armados que los intimidaron y luego les dispararon, causándoles la muerte en el lugar.

El alcalde de Totoró, Jorge Luis Pizo, rechazó este hecho: “como comunidad estamos muy golpeados por este hecho, más cuando la víctima era ampliamente conocido por su aporte al municipio, de hecho buscó llegar al Concejo en las pasadas elecciones, además fue gerente de la empresa de transporte local, Coototrans, y ahora estaba dedicado al litigio, porque era abogado de profesión, entonces al confirmarse su muerte y la de su hijo, nos genera una profunda tristeza porque eran dos vidas valiosas para la comunidad”.

Por su parte, en un comunicado el resguardo indígena Paniquitá denunció la situación de orden público por la que atraviesa el territorio por los intensos enfrentamientos entre los grupos armados.

“Como autoridades y comunidad que defiende la vida y la permanencia en el territorio, rechazamos enfáticamente la presencia y el accionar de cualquier actor armado, legal o ilegal, en nuestros espacios de vida. Estas acciones bélicas constituyen una flagrante violación a los derechos humanos y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que exige la protección de la población civil en medio del conflicto, exigimos al gobierno nacional que puedan garantizar la vida de la población que reside en el territorio nasa de Paniquitá”, se lee en el comunicado.

Mientras que la Defensoría del pueblo emitió una alerta temprana que incluye al municipio de Totoró con un llamado a la acción urgente, “señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Willer Gallego es el líder número 155 asesinado en el país en lo que va del año. “Asimismo, la AT 019/23, dirigida a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, advierte sobre el escenario de riesgo al que se enfrentan las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y al liderazgo social, de manera individual o colectiva, desde diversos ámbitos o sectores en el país”, concluyó el Instituto.