En los últimos días, han inadmitido a seis extranjeros por aeropuerto de Rionegro

En las últimas 72 horas, Migración Colombia inadmitió el ingreso al país de seis turistas extranjeros que aterrizaron en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro. Los sujetos, la mayoría de los cuales eran estadounidenses, presentaban antecedentes por presuntos abusos sexuales.

En un balance, las autoridades explicaron que entre las personas devueltas a su país está un mexicano y cinco estadounidenses, de los cuales cuatro provenían de Miami y uno de Fort Lauderdale. A estos se le suman otras tres personas que fueron inadmitidas en otros aeropuertos del país.

Entre los casos más destacados están los de dos sujetos a los que les hallaron juguetes sexuales en su equipaje. El primer, llevaba correas, látigos y preservativos, mientras que el segundo tenía una maleta llena con elementos similares con los que, se presume, pretendía explotar sexualmente a varias mujeres en Medellín.

Las autoridades se han apoyado de agencias internacionales con las que comparten sistemas como el de Angel Watch, a través del cual se puede hacer la revisión de los antecedentes de los estadounidenses, relacionados con delitos sexuales. Es así como en lo que va corrido del año se ha prohibido el ingreso al país de 50 personas.

“La protección de la niñez no es negociable. A quienes buscan venir a Colombia a cometer delitos sexuales, aquí no hay espacio para el turismo con fines de explotación infantil”, aseguró Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

Sumado a esto, la entidad indicó que continúa reforzando los filtros de ingreso al país por puertos, pasos fronterizos y aeropuertos para prevenir la trata sexual y la explotación sexual infantil, especialmente en las ciudades donde se ha evidenciado el aumento de estos delitos.