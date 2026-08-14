Activan racionamiento de agua en varios municipios de Santander por sequía

Imagen de referencia. Barichara, Capitanejo, Cabrera, Barichara y Vélez reportan problemas de abastecimiento de agua. Foto: Andrey Fabin Campos Ayala

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La falta de lluvias y las altas temperaturas hacen que Santander se enfrente a dificultades en el suministro de agua potable en distintos municipios del departamento. Ante el panorama, la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) empezó a enviar carrotanques hacia los territorios más golpeados. Eduard Sánchez, director de Gestión del Riesgo de Santander, afirmó que las fuentes hídricas del departamento presentan mediciones inferiores a las habituales para esta época, lo que se convierte en un obstáculo para que la población acceda al agua.

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Entre las poblaciones que reportan inconvenientes en el suministro están Capitanejo, Cabrera, Barichara, El Socorro y Vélez. En algunas de ellas las autoridades empezaron a aplicar medidas para garantizar que las comunidades tengan agua.

Además del envío de carrotanques, las empresas prestadoras del servicio activaron sus protocolos de contingencia. “En algunos territorios, las empresas prestadoras del servicio han activado sus planes de contingencia, que contemplan, entre otras medidas, racionamientos durante determinadas horas del día para reducir el consumo”, indicó Sánchez.

Uno de los municipios que ya implementó el racionamiento es El Socorro, donde la disminución del caudal de la fuente que surte el acueducto obligó a reducir de manera significativa las horas de servicio. Desde la empresa Aguas del Socorro confirmaron que algunos sectores tendrán acceso al servicio de agua durante ocho horas diarias. No obstante, ciertas zonas del municipio mantendrán el servicio sin interrupciones.

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“Lo que es la parte del comercio, la parte hotelera, la parte de hospital, batallón, colegios, la zona céntrica del municipio de Socorro, donde tenemos turistas, garantizamos el servicio de forma permanente porque ahí no tenemos problemas con presiones” indicó Josué Cala, gerente de Aguas del Socorro.

Cala agregó que, si bien todavía no existe una fecha estimada para el retorno a la normalidad en la prestación del servicio en todo el municipio, la empresa garantizará que la totalidad de la población pueda abastecerse mientras se mantenga la contingencia.

Por su parte, la Alcaldía de Barichara, donde también se mantiene un esquema de racionamiento, entregó 78 tanques de almacenamiento de agua de 500 litros a familias que se están viendo afectadas en el municipio.