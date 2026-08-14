Confirman la muerte de Juan Felipe Giraldo; estaba en el Hotel Dibeni en Pereira

Juan Felipe Giraldo, víctima del terremoto en Colombia del lunes 10 de agosto de 2026. Foto: Redes sociales

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Juan Felipe Giraldo, de 24 años, fue hallado sin vida el viernes 14 de agosto de 2026 entre los escombros del Hotel Dibeni, en Pereira, tras permanecer atrapado desde el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto. Andrés Valencia, voluntario que participa en las labores de rescate, confirmó el hallazgo hacia las 2:50 p. m..

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En el mismo reporte, Valencia informó que el cuerpo de Juan Fernando Rodríguez también fue recuperado. Ambos hallazgos fueron confirmados por la esposa de Rodríguez y por una tía de Giraldo, según indicó el voluntario. Valencia precisó que ocho personas figuraban en el listado de desaparecidos del Hotel Dibeni y que siete de ellas ya fueron halladas sin vida: Juan Felipe Giraldo, Juan Fernando Rodríguez, Miguel Ángel Fernández, Ana Victoria Mejía, Giovanny Humberto Jiménez, María Elvia Ruiz y Cinthia Ortega. La octava persona se trataría de un hombre mexicano que pudo ser rescatado en las primeras horas tras el sismo.

Juan Felipe, padre de un niño de dos años, se desempeñaba como vendedor y no residía en Pereira. Según relató su padre, Hernán Giraldo, el joven había llegado a la ciudad por motivos laborales durante la madrugada del mismo día en que ocurrió el sismo. La familia contó que tenía previsto contraer matrimonio el domingo 16 de agosto y que su prometida se encontraba en Bogotá mientras los equipos de rescate adelantaban las operaciones.

Durante los días de búsqueda, Hernán Giraldo permaneció en las inmediaciones del hotel acompañando el trabajo de los organismos de socorro. En días anteriores, el padre había afirmado: “Hay vida, hay pequeñas señales de vida. Y si hay vida, hay esperanza”.

Jeison Vélez, otro voluntario que trabajó removiendo escombros en el hotel, señaló durante la noche del jueves 13 de agosto que los equipos especializados habían logrado detectar señales dentro de la estructura. “Con los equipos se identificó que puede haber uno o dos sobrevivientes adentro. Aunque se sacaron dos cuerpos en la tarde”, indicó.

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Vélez explicó que durante la mañana del viernes 14 de agosto los bomberos movilizaron algunas brigadas de voluntarios a la zona tras el anuncio de posibles señales de vida. Añadió que “la brigada recibió el apoyo de un veterano de la Marina de Estados Unidos y un veterano del ejército israelí. Nos dijeron que vinieron apoyados por el gobierno”. Sin embargo, durante la jornada se confirmó el fallecimiento de Giraldo.

Entre las personas afectadas por el colapso del Hotel Dibeni también figuraba el ciudadano mexicano Alberto Jorge Martínez, quien logró ser rescatado con vida. Ángel Rosas, pariente de la víctima, confirmó que, gracias a la gestión adelantada por la Embajada de México en Colombia, el hombre ya se encuentra en territorio mexicano.