Colombia
Acueducto de Bucaramanga fijará fechas de suspensión en las facturas

En la factura solo aparecía la fecha de suspensión si el usuario estaba en mora. Ahora incluirá la fecha dentro del mismo periodo de facturación.

Redacción Colombia
26 de agosto de 2025 - 08:20 p. m.
Si el usuario no realiza el pago en la fecha límite indicada, el servicio será suspendido en la fecha que estipulan en la factura.
Foto: Archivo Particular
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga informó a sus usuarios que desde septiembre las facturas del agua incluirán la fecha exacta de la suspensión del servicio en caso de no realizar el pago en el tiempo oportuno.

La factura solo mostraba la fecha de suspensión cuando el usuario presentaba mora. Con el nuevo diseño, el dato aparecerá en todas las facturas. “Hasta el momento, para los usuarios residenciales sin atrasos, esa casilla aparecía en blanco. Desde septiembre, ahí se imprimirá la fecha en que, si no se hace el pago oportuno, serán susceptibles de suspensión del servicio”, explicó Sergio Blanco, gerente comercial del acueducto.

Además, indicó que la factura es muy conocida porque no la han modificado hace mucho tiempo. “En la parte superior, donde aparece el periodo de facturación, el valor y la fecha de pago oportuno, ahora habrá una casilla en amarillo que dice suspensión”, agregó.

La medida hará que el servicio sea suspendido inmediatamente después de la fecha límite que indican en la factura, como funcionan los otros servicios públicos. De la misma forma, buscan promover la cultura de pago oportuno para la prevención de deudas y garantizar la continuidad del suministro del servicio.

La entidad recomendó a sus 330 mil usuarios revisar cuidadosamente las fechas de suspensión que estarán impresas en sus facturas, mantenerse al día en los pagos y aprovechar los canales virtuales y presenciales habilitados. Además, recordó que los pagos en línea se registran de forma inmediata.

Por Redacción Colombia

