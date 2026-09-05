Adulta mayor de 94 años habría sido víctima de abuso en hogar geriátrico de Antioquia

Imagen de referencia. La Patrulla Púrpura de la Policía de Urabá intervino después de que se conociera el video relacionado con los hechos ocurridos en el Centro del Adulto Mayor Mi Dulce Hogar. Foto: Getty Images/iStockphoto - sittithat tangwitthayaphum

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Una adulta mayor de 94 años habría sido víctima de presuntos tocamientos de caracteres sexual mientras permanecía en el Centro del Adulto Mayor Mi Dulce Hogar, en Apartadó, Antioquia. Los señalados serían tres jóvenes que realizaban prácticas académicas en el área de la salud en ese hogar público.

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El caso se conoció luego de la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a la mujer, quien según los reportes padece alzhéimer, mientras intenta apartar con sus manos a uno de los jóvenes y pide que se detenga. Tras conocerse el material, la Patrulla Púrpura de la Policía de Urabá llegó al centro para recopilar elementos para esclarecer lo ocurrido y empezar el proceso judicial.

El video activó las investigaciones

Tras conocerse el material, la Patrulla Púrpura de la Policía de Urabá acudió al centro de atención para adelantar las actuaciones correspondientes y recopilar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido. El hijo de la adulta mayor también pidió a las autoridades investigar el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los jóvenes señalados pertenecerían a la Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ICENF S.A.S., que rechazó las conductas que puedan vulnerar la dignidad, el respeto y la integridad de las personas adultas mayores durante los escenarios de práctica.

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La institución informó que activó los protocolos y abrió una investigación formal para esclarecer las eventuales responsabilidades disciplinarias y legales, “tan pronto se tuvo conocimiento de los hechos, se activaron los protocolos y se inició un proceso de investigación formal conforme el Reglamento Estudiantil y la normativa vigente”, señaló la institución en un comunicado.

Buscan garantizar la protección de la adulta mayor

La Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia anunció que trabajará de manera articulada con la Alcaldía de Apartadó y la Policía para garantizar la protección de la mujer y revisar las condiciones del centro donde ocurrieron los hechos, “no vamos a permitir que esto suceda en ningún centro de atención del adulto mayor del departamento”, manifestó Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia.

Por su parte, la Alcaldía de Apartadó informó que la Secretaría de Inclusión Social adelanta el proceso investigativo y que trabaja junto con la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, la Policía y otros organismos de control para garantizar la protección y el restablecimiento de los derechos de la adulta mayor.

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Debido a que dos de los tres señalados serían menores de edad, las actuaciones que eventualmente se adelanten en su contra deberán tener en cuenta las disposiciones especiales aplicables a adolescentes.