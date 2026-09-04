Por segundo día consecutivo, Medellín no cumple la meta de ahorro de agua

EPM informó que durante los dos primeros días del plan de ahorro no se alcanzaron las metas establecidas. El llamado es a reducir el consumo durante los tres días restantes. Foto: Pexels

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La campaña de ahorro de agua en Medellín y el Valle de Aburrá cerró su segundo día sin alcanzar las metas fijadas por EPM. Aunque hubo reducción del consumo en dos de los tres sistemas que abastecen a la región, el ahorro todavía está lejos de lo necesario para garantizar la continuidad del servicio.

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El panorama es especialmente preocupante en Piedras Blancas, sistema que abastece sectores de Medellín donde la meta es reducir 92 litros diarios por vivienda o establecimiento. En la segunda jornada se ahorraron apenas 22 litros. EPM advirtió que, si la tendencia no cambia al finalizar el reto, podría implementar nuevamente interrupciones programadas del servicio.

Así fue el ahorro en los tres sistemas

El comportamiento fue directamente según la zona de abastecimiento. En Piedras Blancas, que cubre sectores de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, el ahorro llegó a 22 litros frente a los 92 requeridos.

En el sistema La Fe, que abastece a Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta, Envigado y sectores del centro y sur de Medellín, se redujo el consumo en 25 litros, aunque la meta es de 70 litros diarios.

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La situación más desfavorable se presentó en Riogrande, que suministra agua a Bello, Copacabana, Girardota y zonas del occidente y noroccidente de Medellín. Allí, en lugar de disminuir el consumo en 70 litros, aumentó en 10 litros por vivienda o establecimiento.

Quedan tres días para evitar nuevas restricciones

El plan de contingencia contempla cinco días de seguimiento, del 2 al 6 de septiembre. Tras los resultados de miércoles y jueves, todavía quedan viernes, sábado y domingo para intentar alcanzar las metas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reconoció el esfuerzo de quienes han reducido su consumo, pero insistió en que todavía no es suficiente, “a la gente que hace un esfuerzo, gracias, pero nos falta mucho, no es suficiente. Recuerden que todavía tenemos tres días”. Además, pidió a los ciudadanos reducir el consumo de agua y energía.

Por su parte, el gerente de EPM, John Maya Salazar, advirtió que, si no se cumplen las metas durante los cinco días de seguimiento, la empresa tendrá que tomar decisiones la próxima semana. Según el balance entregado, Piedras Blancas podría no garantizar el abastecimiento por más de 15 días si continúa la situación actual y no se presentan lluvias suficientes.

¿Qué puede hacer para ahorrar agua?

Las autoridades insistieron en que el resultado depende de la reducción colectiva del consumo. Entre las recomendaciones están tomar duchas más cortas, cerrar las llaves mientras se cepilla los dientes, evitar lavar vehículos con manguera y reutilizar el agua cuando sea posible.

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Para dimensionar el consumo, EPM señaló que una ducha de tres minutos representa 36 litros de agua, mientras que una de diez minutos puede llegar a 120 litros. Una manguera abierta durante diez minutos, por su parte, puede gastar cerca de 200 litros.

Por ahora, no hay nuevo racionamiento anunciado. La continuidad del servicio dependerá del comportamiento del consumo durante los días restantes del plan y de las decisiones que adopte EPM posteriormente.