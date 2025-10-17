Logo El Espectador
Agresión de dueño de taller a empleado causa indignación en Pereira

El hecho quedó registrado en video y muestra al adulto mayor sentado en una silla mientras el dueño lo insulta y le lanza un balde de agua.

Redacción Colombia
17 de octubre de 2025 - 03:50 p. m.
El presunto agresor es el dueño del taller, al parecer es un ciudadano español; la escena fue grabada por testigos mientras insultaba al adulto mayor.
Foto: Archivo Particular
Un video difundido en redes sociales generó indignación al mostrar un episodio de maltrato en un taller automotriz de Pereira, Risaralda. En las imágenes se observa a un hombre, quien al parecer es el dueño del lugar, lanzándole un balde de agua a un adulto mayor, quien sería uno de sus empleados, que está sentado en una silla pequeña.

El hombre agresor al parecer es un ciudadano español, insulta y humilla verbalmente al adulto mayor, quien permanece sentado sin responder a las provocaciones.

Entre los insultos, después de lanzarle el balde de agua, el hombre le dice “aquí comes y duermes, y me respetas. Vas a trabajar no a emborracharte, payaso”.

El hecho generó rechazo en redes sociales y el presidente Gustavo Petro reaccionó escribiendo lo siguiente: “Este es el tradicional mundo del hidalgo. Cree que tiene sirvientes, cree que el trabajador le pertenece. Este no es un empresario, es un esclavista. Niega el derecho a la dignidad del trabajador”.

Mientras que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que deberán tomar acciones contra el agresor. “Esto no es solo una violación de las normas laborales, es un delito que merece ser castigado con todo el peso de la ley. Actuaremos de inmediato”, indicó.

Por su parte, las autoridades locales no han dado declaraciones de lo ocurrido hasta el momento, ni han determinado las sanciones correspondientes. Además, se desconoce aún la identificación de los involucrados.

Michael Myers(apgw0)Hace 51 minutos
Castigo al grosero.
hramirez(35380)Hace 1 hora
Que buena medida cuando uno de los empleados llegue borracho, mejor eso a dejarlo que repare los carros borracho.
  • Norma Enríquez(12580)Hace 37 minutos
    Hay personas que aplauden los comportamientos humillantes; no les quisiera para nada cerca de mi, ni de ningún otro ser humano que esté en estado de indefensión frente al agresor, aplaudido por Ramirez. Por eso este país está, como está.

 

