Agresión de dueño de taller a empleado causa indignación en Pereira

Un video difundido en redes sociales generó indignación al mostrar un episodio de maltrato en un taller automotriz de Pereira, Risaralda. En las imágenes se observa a un hombre, quien al parecer es el dueño del lugar, lanzándole un balde de agua a un adulto mayor, quien sería uno de sus empleados, que está sentado en una silla pequeña.

El hombre agresor al parecer es un ciudadano español, insulta y humilla verbalmente al adulto mayor, quien permanece sentado sin responder a las provocaciones.

Entre los insultos, después de lanzarle el balde de agua, el hombre le dice “aquí comes y duermes, y me respetas. Vas a trabajar no a emborracharte, payaso”.

Este ciudadano, al parecer español, propietario de un taller de carros en Pereira, agredió y humilló a uno de sus empleado adulto mayor."

El hecho generó rechazo en redes sociales y el presidente Gustavo Petro reaccionó escribiendo lo siguiente: “Este es el tradicional mundo del hidalgo. Cree que tiene sirvientes, cree que el trabajador le pertenece. Este no es un empresario, es un esclavista. Niega el derecho a la dignidad del trabajador”.

Mientras que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que deberán tomar acciones contra el agresor. “Esto no es solo una violación de las normas laborales, es un delito que merece ser castigado con todo el peso de la ley. Actuaremos de inmediato”, indicó.

Por su parte, las autoridades locales no han dado declaraciones de lo ocurrido hasta el momento, ni han determinado las sanciones correspondientes. Además, se desconoce aún la identificación de los involucrados.