Al menos 436 personas de Argelia, Cauca, continúan desplazadas

El municipio de Argelia ha concentrado este año el 83 por ciento del total de víctimas de desplazamiento forzado del Cauca (7.576). Imagen de referencia. Foto: Cortesía

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 436 personas se encuentran en situación de desplazamiento activo en la cabecera municipal de Argelia (115 personas), en los corregimientos Puerto Rico (300) y en La Belleza (21).

El panorama del municipio está marcado por el confinamiento, desabastecimiento y enfrentamientos entre grupos armados a causa del paro armado que permaneció en Argelia durante más de 10 días.

Una de las emergencias más recientes ocurrió el 9 de diciembre, cuando habitantes de la vereda Los Pinos, corregimiento de Puerto Rico, quedaron en medio de combates entre grupos al margen de la ley. En ese episodio, cuatro personas resultaron heridas por la explosión de un artefacto, mientras se refugiaban en una vivienda.

“La situación no se ha podido verificar por el Ministerio Público debido a las restricciones de acceso impuestas por el paro armado (...) El censo no se ha podido elaborar debido a que no hay condiciones de seguridad”, comunicó la OCHA. La oficina también expresó que, debido a la recurrencia de emergencias por desplazamientos masivos que la administración municipal ha atendido entre 2020 y 2021, la entidad ha reportado que cuenta con recursos limitados, tanto económicos como de personal.

La oficina de la ONU también aseguró que, en lo que va del año, las acciones armadas en zona rural del municipio han llevado al confinamiento de 524 habitantes en tres veredas (El Pinche, La Ceiba y Las Vegas), afectando la movilidad de las personas, quienes enfrentan constantes restricciones de acceso a combustible, alimentos y medicamentos.

Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 047 de 2020, con el propósito de advertir el riesgo al que está expuesta la población civil de los municipios de Balboa, Argelia y El Tambo (Cauca). Esto, debido a la disputa territorial que sostienen grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc por el control de las rentas ilegales.