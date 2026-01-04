Alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, habló de polémica por corrida de toros

El alcalde Marco Alirio Cortés se refirió a la polémica por la que la Procuraduría le abrió una investigación. Foto: Alcaldía de Barbosa

Días después de que se generara la polémica en Barbosa, Santander, por la realización de una corrida de toros, en medio de las fiestas del municipio, el alcalde Marco Alirio Cortés salió a responder a las críticas que animalistas y políticos le hicieron, y por la que además la Procuraduría le abrió una investigación.

El pasado primero de enero, en el municipio se realizó una corraleja en la que hubo dos toros de casta. En medio del evento, políticos como el congresista Cristian Avendaño y el diputado Danovis Lozano realizaron una protesta frente a la plaza de eventos para rechazar la realización del evento.

Durante la manifestación, los políticos, entre los que también había concejales del municipio, fueron golpeados por los asistentes, pero en las imágenes las que más destacaron fueron las del alcalde Cortés y su esposa, quienes les hicieron pistola a los manifestantes y los insultaron.

Además de indignación, se denunció la presencia de niños menores de 14 años, lo cual está prohibido por la ley, así como se cuestionó la realización de este tipo de eventos en el municipio porque, como lo mencionó la senadora Andrea Padilla, no se trata de un evento tradicional. Por ello, entre otras razones, finalmente la Procuraduría inició una acción preventiva para corroborar que se cumplieron con todos los requisitos para la realización de este tipo de espectáculos.

La respuesta del alcalde

Tras varios días de silencio, Cortés publicó un video en el que agradeció a la ciudadanía por su participación en los Carnavales de Barbosa y a quienes lo han apoyado. Para posteriormente referirse a la discusión de la corraleja, la cual desvió al uso de los animales en otras actividades.

“El animalismo que se pretende vender es para separarnos de los animales. ¿Cómo hacemos para trabajar en las moliendas si se necesitan mulas? (...), acá gustan los gallos, de aquí de Barbosa son varios toreros, como Carare”, indicó el mandatario.

Sumado a esto, aseguró que históricamente ha habido corridas en el municipio, para reiterar que de allí han salido reconocidos toreros y que a varias personas del municipio, como a él, les gustan este tipo de espectáculos.

“La ciudad que me eligió a mí le gustan los toros (...) No soy un apasionado furibundo, pero hay una economía que vivía con el toro y aquí cuando se hace la corraleja se mueve la economía”, indicó Cortés.

Añadió que la corraleja terminó con el indulto de los toros y que la plaza estaba llena. “La corrida se llevó a feliz término. Estamos cumpliendo la ley, no se gastó un peso del municipio para invertir en toros. Nosotros dimos el permiso condicionado que se dieran las garantías taurinas y además que la entrada no fuera costosa”.

Finalmente, se refirió a quienes se opusieron a la corrida, a quienes acusó de hacer campaña política con el animalismo. “Les va a tocar buscar votos en otro lado, porque esta ciudad los va a ignorar. Están es en campaña, con el cuento del animalismo salen a buscar unos votos. ¿Qué han hecho por Bucaramanga? ¿Qué han hecho por Santander?“.

Las corridas de toros, las corralejas, las peleas de gallos y el coleo fueron prohibidos por una Ley aprobada en el Congreso y ratificada por la Corte Constitucional en septiembre del año pasado. La reglamentación establece que en los municipios donde tradicionalmente se realizan este tipo de eventos se debe hacer una transición económica de las familias que se lucran de esto, ya que en 2027 se prohibirá completamente su realización.