Alcalde de Calima El Darién sobre el video polémico: “fue un complot para matarme”

Después de que el video se filtrara sus allegados aseguraron que le habían suministraron escopolamina. Foto: Archivo Particular

Ocho días después de que estallara el escándalo por un video en el que aparece semidesnudo y bailando en una discoteca, el alcalde de Calima El Darién, Martín Alfonso Mejía Londoño, habló de lo sucedido en una entrevista con Caracol Radio.

Al referirse a los hechos que protagonizó y que desataron polémica y hasta un hashtag en redes sociales para destituirlo, el funcionario aseguró que lo habían drogado y que casi lo matan. También dijo que no recordaba cómo habían sucedido los hechos ni sabía quiénes eran las personas que lo acompañaban en el video.

“Lo que siento es vergüenza al ver las imágenes de ese video. Estoy destrozado”, dijo el alcalde en el diálogo con la cadena radial. Contó también que solo recordaba hasta su llegada a la discoteca y que su familia y sus cuatro hijos se habían visto muy afectados por el incidente.

El funcionario también aseguró que todo se trató de un plan para acabar con su vida. “No pudieron asesinarme esa noche, porque eso fue un complot para matarme. Parecía todo programado, todas las frases que se dijeron parecían estudiadas” insistió el funcionario.

“Cómo estando yo en ese estado, absolutamente nadie llamó a mi mamá o a un amigo mío, cuando la alcaldía queda a una cuadra, mi novia vive a una cuadra y cómo permiten que llegue yo a ese estado” afirmó el mandatario sin ofrecer mayores detalles de quienes habrían orquestado ese supuesto plan para asesinarlo.

Cuenta que al día siguiente su novia vio que no se despertaba y por eso, con ayuda de su Secretario de Salud, Alejandro Guevara, lo llevaron inmediatamente a una clínica ubicada en el sur de Cali. Mejía asegura que la reacción inmediata de su familia lo salvó y que, aunque salió de la clínica al día siguiente, debieron volver a ingresarlo porque seguía en estado de somnolencia y hablaba de manera incoherente.

El examen toxicológico realizado en la clínica Imbanaco, en la ciudad de Cali dio positivo para benzodiacepina, un medicamento que comúnmente se utiliza para tratar trastornos como la ansiedad, el insomnio y las convulsiones. Según la defensa del alcalde, la sustancia es utilizada en la elaboración de escopolamina.

Juan Benítez, propietario de la discoteca aseguró que el licor no estaba adulterado. “No puedo permitir que ahora, por salvarse ellos, lo que les queda de Alcaldía, vengan a acabar con el patrimonio que venimos salvando hace dos años. Si el licor estuvo adulterado, ¿por qué otras personas que consumieron lo mismo que él no tuvieron ese comportamiento o problemas?”, fue la defensa del dueño del lugar.

Sin embargo para Mejía, alcalde de la Alianza Verde, todo se trata de un plan en su contra orquestado por enemigos poderosos. Argumenta que no es normal la celeridad con la que la procuraduría empezó a actuar y que más bien parecía un plan para perjudicarlo.

“Hay que tener demasiado poder, demasiado dinero para que a las nueve de la mañana, sin haberme notificado la procuraduría, había ocho investigadores de la procuraduría. A las nueve de la mañana ya los videos estaban editados y en todos los medios de comunicación, a las 12 del día ya había un hashtag #destituyanalalcaldedarien y mientras tanto yo tirado en una cama. Fui notificado el 11 de abril, ni siquiera fue el día lunes 10 de abril”, contó el funcionario.

Otros escándalos del alcalde de Calima el Darién

En agosto del año pasado el alcalde del municipio del Valle también protagonizó un escándalo en medio de las Fiestas del Verano realizadas en El Daríen. En esa ocasión, Mejía se subió ebrio a la tarima donde se encontraba el cantante de música popular Juan Carlos Hurtado, conocido como El Andariego.

“Porque yo soy el ladrón”, dijo el alcalde en estado de embriaguez “A ver, yo quiero una foto con mi pueblo, porque en Calima el Darién los artistas son gratis. No son pa’ los ricos, son pal pueblo. Que gasté 450 millones de pesos en ustedes y en traerles artistas pal pueblo, hijueputa”, dijo entre gritos y luego, en plena tarima, empezó a pedir tequila.

"Me gaste 450 millones de pesos" lo dice el alcalde borracho de Calima Darien. pic.twitter.com/hVUsSQCOt8 — Alejandro Escobar (@Alejandro168217) April 10, 2023

En la entrevista le preguntaron consideraba que tenía problemas serios con el alcohol, a lo que el alcalde respondió: “Posiblemente sí, eso no lo puedo negar. A mí me gusta el licor, por qué lo voy a ocultar”. Finalmente, anunció que desde hoy retoma sus labores y que no renunciará a su cargo.